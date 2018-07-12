Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО, но в этом нет необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Соединенные Штаты могли бы оставить Североатлантический альянс, но в этом пока нет необходимости. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов после завершения саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"Я думаю, что, пожалуй, могу это сделать, но я считаю, что в этом нет необходимости", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, угрожает ли он все еще выводом США из НАТО.
Он отметил, что благодаря ему государства-члены альянса согласились увеличить взносы на оборону, и Столтенберг лично поблагодарил Трампа за это.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите в понедельник, 16 июня в Хельсинки, будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и будет требовать от него взять ответственность за совершенные преступления.