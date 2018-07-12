Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО, но в этом нет необходимости

"Я думаю, что, пожалуй, могу это сделать, но я считаю, что в этом нет необходимости", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, угрожает ли он все еще выводом США из НАТО.



Он отметил, что благодаря ему государства-члены альянса согласились увеличить взносы на оборону, и Столтенберг лично поблагодарил Трампа за это.



Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите в понедельник, 16 июня в Хельсинки, будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и будет требовать от него взять ответственность за совершенные преступления.