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Трамп розповів, яке питання поставить Путіну стосовно ситуації в Україні

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що на саміті у понеділок, 16 липня у Гельсінкі, буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні та буде вимагати від нього взяти відповідальність за скоєні злочини. Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі під час саміту НАТО, передає УНН.

"Я буду в понеділок говорити з президентом РФ Володимиром Путіним і я задам йому це питання, я буду питати про втручання, ми будемо говорити про Україну. Україна тут була сьогодні, ви знаєте – це дуже цікаво, почути від нього – що він мені скаже.Все що я можу зробити, це спитати "Чи ти робив це?" або сказати "Більше такого не роби", а він може заперечити", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНН, посол США у Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня у Гельсінкі.

Заступнк Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.

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