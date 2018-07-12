Трамп рассказал, какой вопрос поставит Путину о ситуации в Украине

"Я буду в понедельник говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и я задам ему этот вопрос, я буду спрашивать о вмешательстве, мы будем говорить об Украине. Украина здесь была сегодня, вы знаете - это очень интересно, услышать от него - что он мне скажет. Все что я могу сделать, это спросить "ты делал это?" или сказать "Больше такого не делай", а он может возразить", - заявил Трамп.

Как сообщал УНН, посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Заступнк Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".



Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.