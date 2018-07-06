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Трамп буде обговорювати з Путіним "злочинні дії Росії" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10340 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Посол США у Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиро Путіним 16 липня у Гельсінкі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналістки Bloomberg Шенон Петіпайс.

"Зустріч Путіна і Трампа полягає в тому, щоб "визначити, чи готова Росія досягати прогресу". За словами посла США у Москві Ханстмана, втручання у вибори та інші "злочинні" дії з боку Росії будуть обговорюватися", - написала журналіст.

Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.

Trump, Putin meeting is to "to determine whether Russia is willing to make progress," Says elections meddling and other "malign" activities by Russia will be discussed, says Russia Ambassador John Huntsman

— Shannon Pettypiece (@spettypi) 5 июля 2018 г.

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