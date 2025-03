Трамп буде обговорювати з Путіним "злочинні дії Росії" - ЗМІ

"Зустріч Путіна і Трампа полягає в тому, щоб "визначити, чи готова Росія досягати прогресу". За словами посла США у Москві Ханстмана, втручання у вибори та інші "злочинні" дії з боку Росії будуть обговорюватися", - написала журналіст.



Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.

