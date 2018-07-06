Трамп буде обговорювати з Путіним "злочинні дії Росії" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Посол США у Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиро Путіним 16 липня у Гельсінкі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналістки Bloomberg Шенон Петіпайс.
"Зустріч Путіна і Трампа полягає в тому, щоб "визначити, чи готова Росія досягати прогресу". За словами посла США у Москві Ханстмана, втручання у вибори та інші "злочинні" дії з боку Росії будуть обговорюватися", - написала журналіст.
Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".
Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.
Trump, Putin meeting is to "to determine whether Russia is willing to make progress," Says elections meddling and other "malign" activities by Russia will be discussed, says Russia Ambassador John Huntsman— Shannon Pettypiece (@spettypi) 5 июля 2018 г.