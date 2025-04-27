Вибух в порту Ірану: щонайменше 25 загиблих, 800 поранених

Внаслідок вибуху, який стався у суботу в порту на півдні Ірану, за понад тисячу кілометрів на південь від Тегерана, загинули десятки людей, постраждали сотні.

Передає УНН із посиланням Associated Press.

Деталі

"Загинуло щонайменше 25 людей", – повідомляє інформаційне агентство Tasnim з посиланням на Моджтабу Гахремані, голову судової влади провінції Хормозган, де розташований порт.

Раніше державні ЗМІ Ірану повідомляли про 18 загиблих та 800 поранених.

За офіційними даними, вибух стався в суботу в порту Шахід Раджаї, розташованому поблизу Ормузької протоки на півдні Ірану, через який проходить 85% іранських вантажів і п'ята частина світового видобутку нафти.

На відеозаписі в неділю, що транслювався в прямому ефірі, було видно густий чорний дим. Як повідомляє інформаційне агентство Fars, цей вибух був настільки потужним, що його відчували та чули за понад 50 кілометрів.

Довідка

Порт розташований поблизу великого прибережного міста Бандар-Аббас, в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового видобутку нафти.

Нагадаємо

Іран запропонував США розглянути можливість укладення тимчасової ядерної угоди. В суботу в Омані сторони проведуть перший раунд "технічних переговорів".