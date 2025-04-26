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Вибух в Ірані забрав життя чотирьох людей, понад 500 постраждали

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

В іранському порту Бандар-Аббас вибух, імовірно, через неправильне зберігання хімікатів, забрав життя чотирьох людей. Понад 500 отримали поранення, триває розслідування.

Вибух в Ірані забрав життя чотирьох людей, понад 500 постраждали

Вибух в Ірані, причиною якого могло стати неправильне зберігання хімікатів, забрав життя чотирьох людей. Також відомо про понад 500 постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Потужний вибух у суботу, ймовірно, викликаний вибухом хімічних матеріалів, що зберігалися в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас, забрав життя щонайменше чотирьох людей і поранив понад 500.

За словами одного з посадовців країни, причиною вибуху може бути неправильне зберігання хімікатів в порту, як зазначає видання. Проте уряд наголосив, що остаточні висновки робити ще зарано.

Раніше УНН повідомляв, що в порту Раджаї в Ірані стався вибух, внаслідок якого кількість постраждалих на півдні Ірану зросла до 406.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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