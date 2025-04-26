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Взрыв в Иране унес жизни четырех человек, более 500 пострадали

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В иранском порту Бандар-Аббас взрыв, предположительно, из-за неправильного хранения химикатов, унес жизни четырех человек. Более 500 получили ранения, ведется расследование.

Взрыв в Иране унес жизни четырех человек, более 500 пострадали

Взрыв в Иране, причиной которого могло стать неправильное хранение химикатов, унес жизни четырех человек. Также известно о более 500 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мощный взрыв в субботу, вероятно, вызванный взрывом химических материалов, хранившихся в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере четырех человек и ранил более 500.

По словам одного из чиновников страны, причиной взрыва может быть неправильное хранение химикатов в порту, как отмечает издание. Однако правительство подчеркнуло, что окончательные выводы делать еще рано.

Ранее УНН сообщал, что в порту Раджаи в Иране произошел взрыв, в результате которого количество пострадавших на юге Ирана возросло до 406.

Антонина Туманова

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