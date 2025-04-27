Взрыв в порту Ирана: по меньшей мере 25 погибших, 800 раненых
Киев • УНН
Разрушительный взрыв в порту Шахид Раджаи на юге Ирана унес жизни по меньшей мере 25 человек, еще 800 получили ранения. Взрыв был настолько мощным, что его ощущали за 50 километров.
В результате взрыва, произошедшего в субботу в порту на юге Ирана, более чем в тысяче километров к югу от Тегерана, погибли десятки людей, пострадали сотни.
Передает УНН со ссылкой Associated Press.
Детали
"Погибло не менее 25 человек", – сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на Моджтабу Гахремани, главу судебной власти провинции Хормозган, где расположен порт.
Ранее государственные СМИ Ирана сообщали о 18 погибших и 800 раненых.
По официальным данным, взрыв произошел в субботу в порту Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге Ирана, через который проходит 85% иранских грузов и пятая часть мировой добычи нефти.
На видеозаписи в воскресенье, транслировавшейся в прямом эфире, был виден густой черный дым. Как сообщает информационное агентство Fars, этот взрыв был настолько мощным, что его чувствовали и слышали более чем в 50 километрах.
Справка
Порт расположен вблизи крупного прибрежного города Бандар-Аббас, в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой добычи нефти.
Напомним
Иран предложил США рассмотреть возможность заключения временного ядерного соглашения. В субботу в Омане стороны проведут первый раунд "технических переговоров".