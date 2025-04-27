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Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
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Індія та Пакистан: третю ніч поспіль триває перестрілка на лінії контролю

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Індійські військові звинувачують Пакистан в ініціюванні обстрілів вздовж лінії контролю в Кашмірі. Відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні роки.

Індія та Пакистан: третю ніч поспіль триває перестрілка на лінії контролю

Індійські військові заявили в неділю, що вздовж лінії контролю, яка розділяє дві країни, відбувся "неспровокований" обстріл зі стрілецької зброї, "ініційований Пакистаном".

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Пакистанські та індійські солдати обмінялися пострілами в спірному регіоні Кашмір третю ніч поспіль. Про це повідомили в неділю офіційні особи. Наразі відносини між двома країнами-суперниками впали до найнижчого рівня за останні роки.

Індійська армія пояснила свою точку зору на інцидент:

Сьогодні пакистанські солдати спочатку відкрили "неспровокований" вогонь зі стрілецької зброї вздовж лінії розмежування, на який претендують Нью-Делі та Ісламабад.

Але індійські солдати "відповіли "ефективно" "відповідним вогнем зі стрілецької зброї", ідеться у звіті.

Нагадаємо

В індійському Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинули десятки осіб.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці "транскордонного тероризму": поліція оголосила в розшук трьох чоловіків – двох пакистанців та одного індійця – які, за їхніми словами, є членами пакистанської групи "Лашкар-е-Тайба", яку ООН визнала терористичною.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Індії передало розслідування нападу Національному розслідувальному агентству, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Агентство опитувало очевидців, ретельно перевіряло пункти в'їзду та виїзду, а також збирало судово-медичні докази.

Очевидців допитують у найдрібніших деталях, щоб зібрати послідовність подій, які призвели до одного з найгірших терористичних нападів у Кашмірі

– йдеться у заяві.

Довідково

Північний гімалайський регіон Кашмір, населений переважно мусульманами, розділений між Індією і Пакистаном. Обидві країни претендують на цю територію повністю.

У жовтні 1947 року пакистанські сили вторглися на територію Кашміру, що стало початком збройного конфлікту. За посередництва ООН вдалося тимчасово зупинити бойові дії, більшість спірного регіону залишилася за Індією. Втім озброєні зіткнення в Кашмірі час від часу продовжуються зі змінною інтенсивністю.

Стрілянина на кордоні, теракти та розірвання угод: Індія та Пакистан знову на межі війни25.04.25, 08:59 • 3562 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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