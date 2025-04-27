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Индия и Пакистан: третью ночь подряд продолжается перестрелка на линии контроля

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Индийские военные обвиняют Пакистан в инициировании обстрелов вдоль линии контроля в Кашмире. Отношения между странами упали до самого низкого уровня за последние годы.

Индия и Пакистан: третью ночь подряд продолжается перестрелка на линии контроля

Индийские военные заявили в воскресенье, что вдоль линии контроля, разделяющей две страны, произошел "неспровоцированный" обстрел из стрелкового оружия, "инициированный Пакистаном".

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Пакистанские и индийские солдаты обменялись выстрелами в спорном регионе Кашмир третью ночь подряд. Об этом сообщили в воскресенье официальные лица. Сейчас отношения между двумя странами-соперниками упали до самого низкого уровня за последние годы.

Индийская армия объяснила свою точку зрения на инцидент:

Сегодня пакистанские солдаты сначала открыли "неспровоцированный" огонь из стрелкового оружия вдоль линии разграничения, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад.

Но индийские солдаты "ответили" "эффективно" "соответствующим огнем из стрелкового оружия", говорится в отчете.

Напомним

В индийском Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибли десятки человек.

Индия обвинила Пакистан в поддержке "трансграничного терроризма": полиция объявила в розыск трех мужчин – двух пакистанцев и одного индийца – которые, по их словам, являются членами пакистанской группы "Лашкар-е-Тайба", которую ООН признала террористической.

Федеральное министерство внутренних дел Индии передало расследование нападения Национальному расследовательскому агентству, специализирующемуся на борьбе с терроризмом.

Агентство опрашивало очевидцев, тщательно проверяло пункты въезда и выезда, а также собирало судебно-медицинские доказательства.

Очевидцев допрашивают в мельчайших деталях, чтобы собрать последовательность событий, которые привели к одному из самых страшных террористических нападений в Кашмире

– говорится в заявлении.

Справочно

Северный гималайский регион Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, разделен между Индией и Пакистаном. Обе страны претендуют на эту территорию полностью.

В октябре 1947 года пакистанские силы вторглись на территорию Кашмира, что стало началом вооруженного конфликта. При посредничестве ООН удалось временно остановить боевые действия, большинство спорного региона осталось за Индией. Впрочем вооруженные столкновения в Кашмире время от времени продолжаются с переменной интенсивностью.

Перестрелки на границе, теракты и разрыв соглашений: Индия и Пакистан снова на грани войны 25.04.25, 08:59 • 3562 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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