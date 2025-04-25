Перестрелки на границе, теракты и разрыв соглашений: Индия и Пакистан снова на грани войны

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году
05:56 • 5288 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 24192 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 64532 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 63895 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 81222 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 173803 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 184336 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 264837 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 111499 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 208803 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
1м/с
62%
746 мм
Популярные новости

лавров: кремль готов к соглашению по Украине, но есть нюанс

24 апреля, 22:52 • 4732 просмотра

США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио

00:35 • 6136 просмотра

Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState

01:15 • 12241 просмотра

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

02:50 • 17571 просмотра

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

04:58 • 13509 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

05:56 • 5288 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 95796 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 264837 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 155375 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 208803 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 26117 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 34337 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 66625 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 96568 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 61312 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

Перестрелки на границе, теракты и разрыв соглашений: Индия и Пакистан снова на грани войны

Киев • УНН

 • 848 просмотра

На границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире. Обе страны разрывают соглашения и вводят ограничения.

Перестрелки на границе, теракты и разрыв соглашений: Индия и Пакистан снова на грани войны

В четверг, 24 апреля, на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы. Об этом сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя странами после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек, еще 17 были ранены. По предварительным данным, индийские пограничные посты были обстреляны со стороны пакистанских войск.

В ответ Индия подняла в воздух истребители и самолеты разведчики. Посольство США в Индии рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Кашмира.

В то же время Times of India сообщает, что обе страны, обладающие ядерным оружием, находятся на грани войны. О жертвах с обеих сторон пока не сообщается.

Контекст

Несколько дней назад в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.

Кроме того, Индия приостановила договор о водах Инда от 1960 года. Пакистан расценил этот шаг как акт войны.

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошли три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Индия отменит соглашение о прекращении огня с Пакистаном - СМИ24.04.25, 19:35 • 10160 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Индия
Пакистан
Brent
$66.78
Bitcoin
$93,211.70
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,303.95
Ethereum
$1,767.23