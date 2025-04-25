Перестрелки на границе, теракты и разрыв соглашений: Индия и Пакистан снова на грани войны

В четверг, 24 апреля, на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы. Об этом сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя странами после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек, еще 17 были ранены. По предварительным данным, индийские пограничные посты были обстреляны со стороны пакистанских войск.

В ответ Индия подняла в воздух истребители и самолеты разведчики. Посольство США в Индии рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Кашмира.

В то же время Times of India сообщает, что обе страны, обладающие ядерным оружием, находятся на грани войны. О жертвах с обеих сторон пока не сообщается.

Контекст

Несколько дней назад в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.

Кроме того, Индия приостановила договор о водах Инда от 1960 года. Пакистан расценил этот шаг как акт войны.

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошли три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

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