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Трамп будет обсуждать с Путиным "преступные действия России" - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналистки Bloomberg Шеннон Петипайс.

"Встреча Путина и Трампа заключается в том, чтобы "определить, готова ли Россия достигать прогресса". По словам посла США в Москве Ханстмана, вмешательство в выборы и другие "преступные" действия со стороны России будут обсуждаться", - написала журналист.

Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.

Trump, Putin meeting is to "to determine whether Russia is willing to make progress," Says elections meddling and other "malign" activities by Russia will be discussed, says Russia Ambassador John Huntsman

- Shannon Pettypiece (@spettypi) 5 июля 2018 г.

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