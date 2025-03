Трамп будет обсуждать с Путиным "преступные действия России" - СМИ

"Встреча Путина и Трампа заключается в том, чтобы "определить, готова ли Россия достигать прогресса". По словам посла США в Москве Ханстмана, вмешательство в выборы и другие "преступные" действия со стороны России будут обсуждаться", - написала журналист.



Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.

