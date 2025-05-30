В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

В центре Чернигова заметили большой "смерч". Что говорят в экспертной среде по поводу таких явлений в Украине, сообщает УНН.

Контекст

У местных пабликах активно распространяется видео с формированием "смерча" в центре Чернигова.

Пользователи под впечатлением и напоминают, что ранее эксперты уже предупреждали об опасных явлениях, которых может увеличиться летом на территории Украины.

Недавно, 14 мая, меньший смерч также замечали и в Бориспольском районе Киевской области. Там вихрь сорвался посреди поля.

Что говорят эксперты

В комментарии УНН начальник отдела гидрометобеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук рассказала, чем это явление опасно.

"Смерч может иметь один или несколько вихревых столбов, которые иногда сливаются или, наоборот, разделяются. Это явление опасно тем, что имеет "эффект насоса" - из-за низкого давления внутри вихря смерч всасывает все на пути и поднимает это высоко в воздух", - сказала специалист.

Также она подтвердила, что в связи с изменениями климата в Украине таких опасных явлений может увеличиться.

"Для Украины смерч не является обычным явлением, хотя он может случаться, особенно летом или во время активных атмосферных фронтов. Это редкое природное явление чаще всего фиксируется в южных, центральных и частично северных регионах", - отметила Екатерина.

Напомним

31-го мая и 1-го июня в Украине ожидается комфортное потепление, хотя в субботу кое-где должны быть дожди с грозами и только часть севера Украины избежит осадков.

"Боль, которую я не могу описать": мощные торнадо пронеслись по трем штатам США