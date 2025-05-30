У центрі Чернігові помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку
Київ • УНН
У Чернігові помітили великий смерч, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів. Екологи попереджають про можливе збільшення таких явищ в Україні через зміни клімату.
У центрі Чернігова помітили великий "смерч". Що кажуть в експертному середовищі з приводу таких явищ в Україні, повідомляє УНН.
Контекст
У місцевих пабліках активно шириться відео із формуванням "смерча" в центрі Чернігова.
Користувачі під враженням та нагадують, що раніше експерти вже попереджали про небезпечні явища, яких може побільшати влітку на території України.
Нещодавно, 14 травня, менший смерч також помічали і в Бориспільському районі Київської області. Там вихор зірвався посеред поля.
Що кажуть експерти
У коментарі УНН начальник відділу гідрометзабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук розповіла, чим це явище небезпечне.
"Смерч може мати один або декілька вихрових стовпів, які іноді зливаються або, навпаки, розділяються. Це явище небезпечне тим, що має "ефект насоса" - через низький тиск усередині вихору смерч всмоктує все на шляху і піднімає це високо в повітря", - сказала фахівчиня.
Також вона підтвердила, що у зв’язку зі змінами клімату в Україні таких небезпечних явищ може побільшати.
"Для України смерч не є звичним явищем, хоча він може траплятися, особливо влітку або під час активних атмосферних фронтів. Це рідкісне природне явище найчастіше фіксується в південних, центральних та частково північних регіонах", - зазначила Катерина.
Нагадаємо
31-го травня та 1-го червня в Україні очікується комфортне потепління, хоча у субботу подекуди мають бути дощі з грозами і лише частина півночі України уникне опадів.
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