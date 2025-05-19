"Біль, який я не можу описати": потужні торнадо пронеслися трьома штатами США

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах
12:24 • 49883 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 52647 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 161814 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 61557 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 60159 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 43362 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 31409 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 83102 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 35483 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 74023 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
48%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

09:23 • 29965 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

09:38 • 34147 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

09:45 • 27595 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

09:50 • 39310 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 66105 перегляди
Публікації

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 24864 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 49900 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 161860 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 83121 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 257252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 10674 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 11872 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 66893 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 110931 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 197483 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

"Біль, який я не можу описати": потужні торнадо пронеслися трьома штатами США

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Ураган пошкодив десятки будівель та будинків, тисячі людей залишилися без електрики. Найбільше постраждали міста Гріннелл, Беннетт, Хевіленд та Грінсбург.

"Біль, який я не можу описати": потужні торнадо пронеслися трьома штатами США

Сильні торнадо пронеслися вулицями Канзасу, міста в американському штаті Міссурі, окремими містами штатів Колорадо та Кентуккі в неділю, пошкодивши десятки будинків та будівель та залишивши тисячі місцевих жителів без електрики. Десятки людей загинули і ще більше зазнали поранень. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Торнадо обрушилися на район США, який зазвичай називають "алеєю торнадо", де смертоносні вихори виникають найчастіше, переважно у травні та червні. Драматичні кадри з кількох штатів, включаючи Міссурі та Колорадо, показали слід руйнувань через міста на заваді торнадо.

У Канзасі торнадо пронісся невеликим містечком Гріннелл, в якому проживає менше 300 осіб. За даними радіостанції NWKS, торнадо зірвав дах із церкви та зруйнував кілька інших будівель.

Я побачила, на що перетворилися робота і зусилля всього мого життя - мій будинок. Завали потребують повної відбудови. Будинок на три родини. Це так жахливо. Це біль, який я не можу описати і який мені не доводилося ніколи відчувати

- розповіла жителька Міссурі Уяна Уяма-Холлішед

Частину міжштатної автомагістралі 70 було закрито через відключення електроенергії, цитує газета New York Times представницю Департаменту транспорту Канзасу Лізу Муссман.

У Колорадо було зареєстровано кілька торнадо у районі Денвера. Один торнадо тричі атакував місто Беннетт, пошкодивши 17 будівель, включаючи шість будинків, за даними шерифського офісу округу Арапахо.

20 людей у США загинули через негоду, що прокотилася Штатами впродовж тижня07.04.25, 18:46 • 11728 переглядiв

В окрузі Елберт, на південний схід від Денвера, було пошкоджено 19 будинків, і багато жителів залишилися без електрики, повідомила співробітниця зв'язків із громадськістю Elizabeth Fire Rescue Кара Герчинскі.

Відеоролики в соціальних мережах показують, як воронкоподібні хмари рухаються районами Колорадо, руйнуючи будинки та розкидаючи сміття.

За даними Національної метеорологічної служби, ще більше торнадо було зареєстровано біля міст Хевіленд та Грінсбург у місті Канзас. Чиновники все ще перевіряють масштаби збитків у цих районах.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули 17 травня, і влада шукала в будівлі за будівлею людей, які опинилися в пастці або постраждали після сильних штормів, включаючи торнадо, що пронісся Сент-Луїсом у Міссурі на Середньому Заході США.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Канзас
Колорадо
Кентуккі
Міссурі
Денвер
The New York Times
Сполучені Штати
Brent
$65.19
Bitcoin
$104,255.20
S&P 500
$5,933.82
Tesla
$338.89
Газ TTF
$34.95
Золото
$3,236.66
Ethereum
$2,447.01