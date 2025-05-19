"Біль, який я не можу описати": потужні торнадо пронеслися трьома штатами США

Сильні торнадо пронеслися вулицями Канзасу, міста в американському штаті Міссурі, окремими містами штатів Колорадо та Кентуккі в неділю, пошкодивши десятки будинків та будівель та залишивши тисячі місцевих жителів без електрики. Десятки людей загинули і ще більше зазнали поранень. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Торнадо обрушилися на район США, який зазвичай називають "алеєю торнадо", де смертоносні вихори виникають найчастіше, переважно у травні та червні. Драматичні кадри з кількох штатів, включаючи Міссурі та Колорадо, показали слід руйнувань через міста на заваді торнадо.

У Канзасі торнадо пронісся невеликим містечком Гріннелл, в якому проживає менше 300 осіб. За даними радіостанції NWKS, торнадо зірвав дах із церкви та зруйнував кілька інших будівель.

Я побачила, на що перетворилися робота і зусилля всього мого життя - мій будинок. Завали потребують повної відбудови. Будинок на три родини. Це так жахливо. Це біль, який я не можу описати і який мені не доводилося ніколи відчувати - розповіла жителька Міссурі Уяна Уяма-Холлішед

Частину міжштатної автомагістралі 70 було закрито через відключення електроенергії, цитує газета New York Times представницю Департаменту транспорту Канзасу Лізу Муссман.

У Колорадо було зареєстровано кілька торнадо у районі Денвера. Один торнадо тричі атакував місто Беннетт, пошкодивши 17 будівель, включаючи шість будинків, за даними шерифського офісу округу Арапахо.

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В окрузі Елберт, на південний схід від Денвера, було пошкоджено 19 будинків, і багато жителів залишилися без електрики, повідомила співробітниця зв'язків із громадськістю Elizabeth Fire Rescue Кара Герчинскі.

Відеоролики в соціальних мережах показують, як воронкоподібні хмари рухаються районами Колорадо, руйнуючи будинки та розкидаючи сміття.

За даними Національної метеорологічної служби, ще більше торнадо було зареєстровано біля міст Хевіленд та Грінсбург у місті Канзас. Чиновники все ще перевіряють масштаби збитків у цих районах.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули 17 травня, і влада шукала в будівлі за будівлею людей, які опинилися в пастці або постраждали після сильних штормів, включаючи торнадо, що пронісся Сент-Луїсом у Міссурі на Середньому Заході США.