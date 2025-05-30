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Ідеальні градуси: в Україні літо дебютує теплою погодою, але місцями очікуються дощі

Київ • УНН

 • 488 перегляди

31 травня та 1 червня в Україні буде тепло, до +26. У суботу на заході, сході та півдні очікуються дощі з грозами, лише північ уникне опадів.

Ідеальні градуси: в Україні літо дебютує теплою погодою, але місцями очікуються дощі

31-го травня та 1-го червня в Україні очікується комфортне потепління, хоча у субботу подекуди мають бути дощі з грозами і лише частина півночі України уникне опадів. Передає УНН із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Деталі

Літо вже визирає у віконце рум'яними щоками, оглядаючи навколишню розкішну зелень та ошатні людські городики вздовж колій.

- наголошує народна синоптикиня. 

За прогнозом Діденко, 31-го травня та 1-го червня в Україні очікується тепла погода.

Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +20+26 градусів. Ідеальні градуси для людського організму.

 - зазначила вона. 

Тим не менш, на початку вихідних на заході, сході України, місцями у центральних областях та в південній частині - очікують дощі, місцями з грозами.

Серед північних областей дощі ймовірні завтра на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина - без істотних опадів.

- уточнює Діденко.

Лише північна частина уникне опадів, додає вона.

Але, слід зазначити, що за поточним прогнозом, у неділю, 1-го червня - світитиме сонечко. 

Погода у столиці

У Києві в суботу-неділю передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22+24 градуси, прогнозує Діденко. У столиці України істотні дощі малоймовірні.

Наступні перші дні літа

Надалі - тепла погода. У вівторок - короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5-го червня, у Києві очікується +28+30 градусів, додає синоптик. 

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що у п'ятницю, 30 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, на сході подекуди грози. Температура вдень 18-23°, на сході до 26°.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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