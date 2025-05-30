Идеальные градусы: в Украине лето дебютирует теплой погодой, но местами ожидаются дожди

31 мая и 1 июня в Украине ожидается комфортное потепление, хотя в субботу кое-где должны быть дожди с грозами и лишь часть севера Украины избежит осадков. Передает УНН со ссылкой на прогноз Наталки Диденко.

Детали

Лето уже выглядывает в окошко румяными щеками, оглядывая окружающую роскошную зелень и нарядные человеческие огородики вдоль путей. - отмечает народный синоптик

По прогнозу Диденко, 31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода.

В течение дня максимальная температура воздуха составит +20+26 градусов. Идеальные градусы для человеческого организма. - отметила она.

Тем не менее, в начале выходных на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части - ожидают дожди, местами с грозами.

Среди северных областей дожди вероятны завтра в Житомирской и Черниговской областях. Киевская и Сумская области - без существенных осадков. - уточняет Диденко.

Лишь северная часть избежит осадков, добавляет она.

Но, следует отметить, что по текущему прогнозу, в воскресенье, 1 июня - будет светить солнышко.

Погода в столице

В Киеве в субботу-воскресенье предполагается, как и повсюду, теплая погода с температурой воздуха +22+24 градуса, прогнозирует Диденко. В столице Украины существенные дожди маловероятны.

Следующие первые дни лета

В дальнейшем - теплая погода. Во вторник - кратковременная свежесть до +19 градусов, и уже в четверг, 5 июня, в Киеве ожидается +28+30 градусов, добавляет синоптик.

Напомним

УНН ранее сообщал, что в пятницу, 30 мая, в Украине будет облачно с прояснениями, днем местами небольшие кратковременные дожди, на востоке местами грозы. Температура днем 18-23°, на востоке до 26°.