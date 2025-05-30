Нестійка погода в полі зниженого тиску: синоптики дали прогноз на передостанній день весни
Київ • УНН
В п'ятницю, 30 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, на сході подекуди грози. Температура вдень 18-23°, на сході до 26°.
У п'ятницю, 30 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, в більшості областей утримуватиметься нестійка погода в полі зниженого тиску, особливо в денні години, проте дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими.
А на західні області вдень пошириться з заходу область підвищеного тиску, зумовлюючи погоду без опадів
Водночас метеорологи прогнозують, що над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса.
"Хмарно з проясненнями. ... Вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°", - зазначили в Укргідрометцентрі.
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, упродовж дня дощитиме. Температура повітря - 19-21°.
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