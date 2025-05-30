Неустойчивая погода в поле пониженного давления: синоптики дали прогноз на предпоследний день весны

В пятницу, 30 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в большинстве областей будет удерживаться неустойчивая погода в поле пониженного давления, особенно в дневные часы, однако дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими.

А на западные области днем распространится с запада область повышенного давления, обуславливая погоду без осадков - говорится в сообщении.

В то же время метеорологи прогнозируют, что над Украиной еще будет оставаться прохладная воздушная масса.

"Облачно с прояснениями. ... Днем в Украине, кроме запада, местами небольшие кратковременные дожди, на востоке страны днем местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 18-23°, на востоке страны до 26°, в западных областях 15-20°", - отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, в течение дня будет дождь. Температура воздуха - 19-21°.

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