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Международный день картофеля, День степи в Украине: что еще отмечают 30 мая

Киев • УНН

 • 840 просмотра

30 мая отмечают Международный день картофеля, День степи в Украине, День объятий кошки и День женской эмансипации. Также православные чтят память Исаакия Исповедника.

Международный день картофеля, День степи в Украине: что еще отмечают 30 мая

Сегодня, 30 мая, весь мир отмечает Международный день картофеля - праздник, установленный ООН для чествования важной роли этой культуры в обеспечении продовольственной безопасности, борьбе с бедностью и устойчивом развитии сельского хозяйства, пишет УНН.

Международный день картофеля

Международный день картофеля - довольно молодой праздник, который впервые в мире отметили в 2024 году. Этот день официально был установлен Организацией Объединенных Наций. Таким образом ООН призвала правительства, научные учреждения и производителей обратить внимание на потенциал этой культуры в условиях климатических изменений и роста населения планеты.

Целью основания этого Международного дня картофеля является подчеркивание роли картофеля в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, улучшении питания, борьбе с бедностью.

Картофель является четвертым по объему производства продовольственным продуктом в мире после кукурузы, риса и пшеницы. Он легко адаптируется к различным климатическим условиям, содержит важные питательные вещества и является основой рациона для сотен миллионов людей.

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День степи в Украине

Ежегодно 30 мая в Украине отмечается День степи - инициатива, посвященная сохранению и популяризации степных экосистем. Праздник был основан в 2017 году по итогам межрегионального научного семинара "Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей".

В частности, этот праздник основали в честь празднования 90-летия основания заповедника "Каменные могилы" - одного из самых известных символов охраны степных ландшафтов в Украине.

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Международный день объятий вашей кошки

Также в этот день весь мир отмечает Международный день объятий вашей кошки - неофициальный, но популярный праздник среди владельцев кошек, который стал прекрасной возможностью еще раз напомнить о важности заботы, любви и эмоциональной связи между людьми и домашними любимцами.

В этот день поклонники пушистиков по всему миру делятся фотографиями со своими котами. День поощряет ответственное отношение к животным и популяризирует идею адопции кошек из приютов.

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День женской эмансипации

30 мая в ряде европейских стран отмечают День женской эмансипации - символический праздник, посвященный борьбе женщин за равноправие и чествованию исторических событий, которые стали вехами на пути к гендерной справедливости.

Существует две основные версии происхождения этой даты. По одной из них, праздник установлен в память о казненной 30 мая 1431 года Жанне д'Арк - французской героине, которая возглавила борьбу против английского господства во время Столетней войны. Она стала символом женской мужественности, силы и самопожертвования.

Хотя День эмансипации не является официальным праздником в большинстве стран, его отмечают активисты, правозащитники и все, кто поддерживает борьбу за права женщин, гендерное равенство и признание вклада женщин в историю.

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Чествование памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского.

Святой Исаакий жил в IV веке в Сирии, где вел уединенный и строгий аскетический образ жизни. Позже он переселился в Константинополь, где основал монастырь, который впоследствии получил название Далматского - в честь его преемника, игумена Далмата.

Преподобный Исаакий известен не только как подвижник, но и как защитник православной веры. Он открыто выступал против арианства - ереси, отрицавшей божественность Иисуса Христа. За это его преследовали, однако после падения арианского императора Валента был освобожден и продолжил духовное служение.

Именины в этот день отмечают Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

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Алина Волянская

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