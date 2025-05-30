Международный день картофеля, День степи в Украине: что еще отмечают 30 мая
Киев • УНН
30 мая отмечают Международный день картофеля, День степи в Украине, День объятий кошки и День женской эмансипации. Также православные чтят память Исаакия Исповедника.
Сегодня, 30 мая, весь мир отмечает Международный день картофеля - праздник, установленный ООН для чествования важной роли этой культуры в обеспечении продовольственной безопасности, борьбе с бедностью и устойчивом развитии сельского хозяйства, пишет УНН.
Международный день картофеля
Международный день картофеля - довольно молодой праздник, который впервые в мире отметили в 2024 году. Этот день официально был установлен Организацией Объединенных Наций. Таким образом ООН призвала правительства, научные учреждения и производителей обратить внимание на потенциал этой культуры в условиях климатических изменений и роста населения планеты.
Целью основания этого Международного дня картофеля является подчеркивание роли картофеля в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, улучшении питания, борьбе с бедностью.
Картофель является четвертым по объему производства продовольственным продуктом в мире после кукурузы, риса и пшеницы. Он легко адаптируется к различным климатическим условиям, содержит важные питательные вещества и является основой рациона для сотен миллионов людей.
Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать12.05.25, 15:29 • 11750 просмотров
День степи в Украине
Ежегодно 30 мая в Украине отмечается День степи - инициатива, посвященная сохранению и популяризации степных экосистем. Праздник был основан в 2017 году по итогам межрегионального научного семинара "Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей".
В частности, этот праздник основали в честь празднования 90-летия основания заповедника "Каменные могилы" - одного из самых известных символов охраны степных ландшафтов в Украине.
Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды22.05.25, 10:34 • 95099 просмотров
Международный день объятий вашей кошки
Также в этот день весь мир отмечает Международный день объятий вашей кошки - неофициальный, но популярный праздник среди владельцев кошек, который стал прекрасной возможностью еще раз напомнить о важности заботы, любви и эмоциональной связи между людьми и домашними любимцами.
В этот день поклонники пушистиков по всему миру делятся фотографиями со своими котами. День поощряет ответственное отношение к животным и популяризирует идею адопции кошек из приютов.
Первые хвостики уже дома: в Киеве "коты нашли хозяев" через электронное приложение "Адопция животных"16.04.25, 13:31 • 13958 просмотров
День женской эмансипации
30 мая в ряде европейских стран отмечают День женской эмансипации - символический праздник, посвященный борьбе женщин за равноправие и чествованию исторических событий, которые стали вехами на пути к гендерной справедливости.
Существует две основные версии происхождения этой даты. По одной из них, праздник установлен в память о казненной 30 мая 1431 года Жанне д'Арк - французской героине, которая возглавила борьбу против английского господства во время Столетней войны. Она стала символом женской мужественности, силы и самопожертвования.
Хотя День эмансипации не является официальным праздником в большинстве стран, его отмечают активисты, правозащитники и все, кто поддерживает борьбу за права женщин, гендерное равенство и признание вклада женщин в историю.
Трансгендерным женщинам запретили играть в футбол в женских командах Англии и Шотландии01.05.25, 19:37 • 10798 просмотров
Чествование памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского.
Святой Исаакий жил в IV веке в Сирии, где вел уединенный и строгий аскетический образ жизни. Позже он переселился в Константинополь, где основал монастырь, который впоследствии получил название Далматского - в честь его преемника, игумена Далмата.
Преподобный Исаакий известен не только как подвижник, но и как защитник православной веры. Он открыто выступал против арианства - ереси, отрицавшей божественность Иисуса Христа. За это его преследовали, однако после падения арианского императора Валента был освобожден и продолжил духовное служение.
Именины в этот день отмечают Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф28.05.25, 17:42 • 2496 просмотров