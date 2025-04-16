Первые хвостики уже дома: в Киеве "коты нашли хозяев" через электронное приложение "Адопция животных"
Киев • УНН
В Киеве заработал сервис "Адопция животных" в приложении Киев Цифровой, благодаря которому несколько котов уже нашли новых хозяев. Среди них – кошка Тигруля, которая ждала семью месяц.
Новых владельцев нашла кошка, которая ранее, после смерти своего хозяина, осталась без дома. Также еще несколько животных нашли свои новые дома. В этом помог сервис "Адопция животных". Передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Детали
Несколько кошек в Киеве благодаря государственному мобильному приложению получили новых хозяев. В столичной администрации рассказывают:
Трое кошек нашли новые дома благодаря сервису "Адопция животных". Отмечается, что это мобильное приложение работает всего несколько дней. О животных сообщают тоже. Например, история Тигрули, кошечки из приюта коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Центр защиты животных.
Раньше кошка была домашней, но после смерти своего хозяина осталась без дома. Попала в городскую ветклинику, где ждала новую семью почти месяц. И таки дождалась!
Тигруля нашла новых заботливых хозяев и уже поехала в свой новый дом, добавляют в Департаменте защиты окружающей среды.
Инструкция
Чтобы присоединиться и найти себе четвероногого друга — откройте "Адопция животных" в разделе "Городские сервисы" Киев Цифрового, просматривайте анкеты животных, добавляйте их в избранное, делитесь карточками с друзьями и, главное, предлагайте дом. После подачи заявки с вами свяжется опекун, чтобы обсудить знакомство с животным и предоставить необходимые советы по уходу.
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