Первые хвостики уже дома: в Киеве "коты нашли хозяев" через электронное приложение "Адопция животных"

Новых владельцев нашла кошка, которая ранее, после смерти своего хозяина, осталась без дома. Также еще несколько животных нашли свои новые дома. В этом помог сервис "Адопция животных". Передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Несколько кошек в Киеве благодаря государственному мобильному приложению получили новых хозяев. В столичной администрации рассказывают:

Трое кошек нашли новые дома благодаря сервису "Адопция животных". Отмечается, что это мобильное приложение работает всего несколько дней. О животных сообщают тоже. Например, история Тигрули, кошечки из приюта коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Центр защиты животных.

Раньше кошка была домашней, но после смерти своего хозяина осталась без дома. Попала в городскую ветклинику, где ждала новую семью почти месяц. И таки дождалась!