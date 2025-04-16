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Financial Times

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The Guardian

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Перші хвостики вже вдома: у Києві "коти знайшли господарів" через електронний застосунок "Адопція тварин"

Київ • УНН

 • 8172 перегляди

В Києві запрацював сервіс "Адопція тварин" у додатку Київ Цифровий, завдяки якому декілька котів вже знайшли нових господарів. Серед них – кішка Тигруля, яка чекала на родину місяць.

Перші хвостики вже вдома: у Києві "коти знайшли господарів" через електронний застосунок "Адопція тварин"

Нових власників знайшла кішка, яка раніше, після смерті свого господаря, залишилася без дому. Також ще декілька тварин знайшли свої нові домівки. У цьому допоміг сервіс "Адопція тварин". Передає УНН із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Деталі

Декілька котів в Києві завдяки державному мобільному застосунку отримали нових господарів. У столичній адміністрації розповідають:

Троє котів знайшли нові домівки завдяки сервісу "Адопція тварин". Зазначається, що цей мобільний застосунок працює лише кілька днів. Про тварин повідомляють також. Наприклад історія Тигрулі, кішечки з притулку комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Центр захисту тварин.

Раніше кішка була домашньою, але після смерті свого господаря залишилася без дому. Потрапила до міської ветклініки, де чекала на нову родину майже місяць. І таки дочекалася!

- ідеться у дописі.

Тигруля знайшла нових дбайливих господарів і вже поїхала до свого нового дому, додають у Департаменті захисту довкілля.

Інструкція

Щоб долучитися та знайти собі чотирилапого друга — відкрийте "Адопція тварин" у розділі "Міські сервіси" Київ Цифрового, переглядайте анкети тваринок, додавайте їх в обране, діліться картками з друзями та, головне, пропонуйте дім. Після подання заявки з вами зв’яжеться опікун, щоб обговорити знайомство з твариною та надати необхідні поради щодо догляду.

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