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У Китаї жінка втратила роботу, бо її кішка випадково відправила заяву на звільнення

У Китаї жінка втратила роботу, бо її кішка випадково відправила заяву на звільнення

Київ • УНН

 • 36185 перегляди

25-річна жінка з Чунціна втратила роботу через свою кішку, яка випадково надіслала заяву про звільнення її керівнику. Через цей інцидент власниця 9 котів також втратила річний бонус до Китайського Нового року.

У Китаї 25-річна жінка втратила роботу через витівку своєї кішки. Тварина замість господині надіслала керівнику заяву про звільнення. Про це інформує видання South China Morning Post (SCMP), передає УНН.

Деталі

Історія сталася з власницею 9 кішок, яка мешкає у китайському місті Чунцін.

Жінка 5 січня вона написала заяву про звільнення, але вагалася, чи відправляти її, адже робота забезпечувала її засобами для догляду за улюбленцями.

Потім її домашня камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли одна з її кішок застрибнула на її стіл і натиснула кнопку введення ноутбука, відправивши електронного листа

- пише видання.

Жінка негайно спробувала пояснити ситуацію своєму начальнику, наголошуючи, що інцидент стався через витівку її кішки. Проте він її проігнорував і звільнив. До того ж, вона втратила річний бонус до Китайського Нового року, що стало додатковим ударом для бюджету.

Історія викликала бурхливу реакцію в інтернеті. Одні користувачі жартували: "Слухай свого котячого начальника!", "Кішка, схоже, допомогла вашому босу заощадити на бонусі".

Інші висловлювали співчуття та підтримку, наголошуючи, що такі випадки — чергове підтвердження, як важко втримати баланс між любов’ю до улюбленців і професійним життям. Як пише видання, жінка планує шукати нову роботу після святкування Китайського Нового року, адже її дев’ять пухнастих друзів потребують догляду та забезпечення.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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