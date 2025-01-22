В Китае женщина потеряла работу, потому что ее кошка случайно отправила заявление на увольнение

В Китае 25-летняя женщина потеряла работу из-за выходки своей кошки. Животное вместо хозяйки прислало руководителю заявление об увольнении. Об этом информирует издание South China Morning Post (SCMP), передает УНН.

Детали

История произошла с владелицей 9 кошек, которая живет в китайском городе Чунцин.

Женщина 5 января она написала заявление об увольнении, но колебалась, отправлять ли его, ведь работа обеспечивала ее средствами для ухода за любимцами.

Затем ее домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из ее кошек запрыгнула на ее стол и нажала кнопку ввода ноутбука, отправив электронное письмо - пишет издание.

Женщина немедленно попыталась объяснить ситуацию своему начальнику, подчеркивая, что инцидент произошел из-за выходки ее кошки. Однако он ее проигнорировал и уволил. К тому же, она потеряла годовой бонус к Китайскому Новому году, что стало дополнительным ударом для бюджета.

История вызвала бурную реакцию в интернете. Одни пользователи шутили: "Слушай своего кошачьего начальника!", „Кошка, похоже, помогла вашему боссу сэкономить на бонусе".

Другие выражали сочувствие и поддержку, отмечая, что такие случаи - очередное подтверждение, как трудно удержать баланс между любовью к любимцам и профессиональной жизнью. Как пишет издание, женщина планирует искать новую работу после празднования Китайского Нового года, ведь ее девять пушистых друзей нуждаются в уходе и обеспечении.

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