Трансгендерным женщинам запретили играть в футбол в женских командах Англии и Шотландии

С 1 июня трансгендерные женщины больше не смогут играть в женских футбольных лигах Англии и Шотландии. Вердикт футбольных ассоциаций принят после недавнего решения Верховного суда Великобритании.

Передает УНН со ссылкой на One Football.

Детали

С 1 июня трансгендерные женщины больше не смогут играть в женских футбольных лигах ни в Англии, ни в Шотландии. Об этом объявили соответствующие федерации после недавнего решения Верховного суда Великобритании о том, что юридическое определение женщины основывается исключительно на биологическом поле.

Решение Верховного суда от 16 апреля означает, что мы меняем нашу политику. Трансгендерным женщинам больше не будет разрешено играть в женском футболе Англии, и эта политика будет действовать с 1 июня 2025 года - говорится в заявлении Футбольной ассоциации.

Мы понимаем, что это будет тяжело для людей, которые просто хотят играть в любимую игру, в рамках пола, с которым они себя идентифицируют - отметили в заявлении ассоциации.



Справка

До сих пор трансгендерным женщинам разрешалось соревноваться в полностью женских командах при определенных обстоятельствах. Они должны были предоставить медицинскую документацию, подтверждающую, что уровень их тестостерона был ниже установленных норм в течение последних двенадцати месяцев, а также доказательства гормональной терапии и ежегодного осмотра лечения.

Новым решением Английская футбольная ассоциация реагирует на постановление Верховного суда середины апреля, согласно которому женщины являются только биологическими женщинами в значении Британского закона о равенстве.

В соответствии с решениями суда, трансгендерные женщины не могут требовать тех же прав. В то же время трансгендерные люди все еще защищены от дискриминации, считают представители правосудия Британии. Но в этом контексте обеспокоенность уже выразили активисты.



Трансгендерным женщинам обещают объяснения по поводу новых изменений

Тем временем, в футбольной ассоциации Англии обещают, что на фоне революционного решения Верховного суда Великобритании и введения соответствующего запрета, их представители свяжутся с трансгендерными женщинами, которые сейчас играют - обязательно объяснят изменения; подскажут, как дальше возможно продолжать участвовать в игре.

Сколько людей на самом деле затронет нововведение?

Интересный факт - новое правило не влияет на многих людей, потому что согласно сообщению британского новостного канала Sky News, в Англии нет ни одной трансгендерной женщины, которая бы профессионально играла в футбол. Но в любительском секторе это касается около 20 игроков.

Напомним

Футболистка сборной Канады, которая является трансгендером, завоевала медаль Олимпийских игр в Токио.

На парламентских выборах в Германии, в Бундестаг впервые войдет женщина-трансгендер.

День празднования трансгендерности и повышения осведомленности о дискриминации, с которой сталкиваются трансгендерные люди - отмечается ежегодно 31 марта.