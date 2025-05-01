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Трансгендерним жінкам заборонили грати у футбол в жіночих командах Англії та Шотландії

Київ • УНН

 • 2852 перегляди

З 1 червня трансгендерні жінки не зможуть грати в жіночих футбольних лігах Англії та Шотландії через рішення Верховного суду. Футбольна асоціація обіцяє підтримку гравчиням.

Трансгендерним жінкам заборонили грати у футбол в жіночих командах Англії та Шотландії

З 1 червня трансгендерні жінки більше не зможуть грати в жіночих футбольних лігах Англії та Шотландії. Вердикт футбольних асоціацій ухвалено після нещодавнього рішення Верховного суду Великої Британії. 

Передає УНН із посиланням на One Football.

Деталі

З 1 червня трансгендерні жінки більше не зможуть грати в жіночих футбольних лігах ні в Англії, ні в Шотландії. Про це оголосили відповідні федерації після нещодавнього рішення Верховного суду Великої Британії про те, що юридичне визначення жінки ґрунтується виключно на біологічній статі.

Рішення Верховного суду від 16 квітня означає, що ми змінюємо нашу політику. Трансгендерним жінкам більше не буде дозволено грати в жіночому футболі Англії, і ця політика діятиме з 1 червня 2025 року

- йдеться у заяві Футбольної асоціації.

Ми розуміємо, що це буде важко для людей, які просто хочуть грати в улюблену гру, в рамках статі, з якою вони себе ідентифікують

- зазначили у заяві асоціації.

Довідка

Досі трансгендерним жінкам дозволялося змагатися у повністю жіночих командах за певних обставин. Вони мали надати медичну документацію, що підтверджує, що рівень їхнього тестостерону був нижчим за встановлені норми протягом останніх дванадцяти місяців, а також докази гормональної терапії та щорічного огляду лікування.

Новим рішенням Англійська футбольна асоціація реагує на постанову Верховного суду середини квітня, згідно з якою жінки є лише біологічними жінками у значенні Британського закону про рівність.

Відповідно до рішень суду, трансгендерні жінки не можуть вимагати тих самих прав. Водночас трансгендерні люди все ще захищені від дискримінації, вважають представники правосуддя Британії. Але у цьому контексті стурбованість вже висловили активісти.

Трансгендерними жінками обіцяють пояснення з приводу нових змін

Тим часом, у футбольній асоціації Англії обіцяють, що на тлі революційного рішення Верховного суду Великої Британії та запровадження відповідної заборони, їх представники зв'яжуться з трансгендерними жінками, які зараз грають - обов'язково пояснять зміни; підкажуть, як далі можливо продовжувати брати участь у грі.

Скільки людей насправді зачепить нововведення?

Цікавий факт - нове правило не впливає на багатьох людей, бо згідно з повідомленням британського новинного каналу Sky News, в Англії немає жодної трансгендерної жінки, яка б професійно грала у футбол. Але у аматорському секторі це стосується близько 20 гравців.

Нагадаємо

Футболістка збірної Канади, яка є трансгендером, завоювала медаль Олімпійських ігор в Токіо.

На парламентських виборах у Німеччині, у Бундестаг уперше увійде жінка-трансгендер.

День святкування трансгендерності й підвищення обізнаності про дискримінацію, з якою стикаються трансгендерні люди - відзначається щорічно 31 березня.

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