У парламент Німеччини вперше увійде жінка-трансгендер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За попередніми результатами голосування на парламентських виборах у Німеччині, у Бундестаг уперше увійде жінка-трансгендер — Тесса Гансерер. Про це повідомляє УНН із посиланням на Stern.
Деталі
Тесса Гансерер — кандидатка від партії "Зелені" з Баварії, вона набрала 22,6% голосів виборців. За словами Гансерер, це "чудовий результат", який свідчить про толерантне суспільство.
Гансерер стала членом регіонального парламенту Баварії 2013 року, а 2018 року вона публічно виступила у ролі трансгендера.
Габріель Нокс Кеніг із федеральної асоціації трансгендерів зазначив, що це перший випадок, коли трансгендер відкрито представлений у списках виборців у Німеччині.
Нагадаємо
За попередніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на парламентських виборах у ФРН, набираючи 25,7% голосів.
Контекст
26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Цього року закінчується епоха Ангели Меркель, яка вперше з 2005 року не очолюватиме Християнсько-демократичний союз (ХДС) і не претендуватиме на посаду федерального канцлера.