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У парламент Німеччини вперше увійде жінка-трансгендер

У парламент Німеччини вперше увійде жінка-трансгендер

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. За попередніми результатами голосування на парламентських виборах у Німеччині, у Бундестаг уперше увійде жінка-трансгендер — Тесса Гансерер. Про це повідомляє УНН із посиланням на Stern.

Деталі

Тесса Гансерер — кандидатка від партії "Зелені" з Баварії, вона набрала 22,6% голосів виборців. За словами Гансерер, це "чудовий результат", який свідчить про толерантне суспільство.

Гансерер стала членом регіонального парламенту Баварії 2013 року, а 2018 року вона публічно виступила у ролі трансгендера.

Габріель Нокс Кеніг із федеральної асоціації трансгендерів зазначив, що це перший випадок, коли трансгендер відкрито представлений у списках виборців у Німеччині.

Нагадаємо

За попередніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на парламентських виборах у ФРН, набираючи 25,7% голосів.

Контекст

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Цього року закінчується епоха Ангели Меркель, яка вперше з 2005 року не очолюватиме Християнсько-демократичний союз (ХДС) і не претендуватиме на посаду федерального канцлера.

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