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Соціал-демократи ФРН здобули перемогу на виборах в Бундестаг, отримавши 25,7% голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на парламентських виборах в ФРН, набираючи 25,7% голосів. Про це свідчать офіційні попередні дані, опубліковані в ніч на понеділок Федеральною виборчою комісією (ЦВК), передає УНН.

Деталі

Згідно з даними ЦВК, другу за чисельністю фракцію в німецькому парламенті сформує блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС), за нього свої голоси віддали 24,1% виборців. Це історично найгірший результат консерваторів за всю історію.

Всього в Бундестаг нового, 20-го, скликання проходять шість політичних об’єднань: окрім СДПН і ХДС / ХСС, це “Зелені”, які посіли третє місце з 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) з 11,5% голосів, правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” з 10,3%, Ліва партія з 4,9%. Остання потрапляє в парламент лише завдяки тому, що отримала три прямих мандата у виборчих округах. Відповідно до Закону про вибори ФРН, в такому випадку партії надаються місця відповідно до отриманих нею другими голосами (за партійними списками).

Контекст

26 вересня, у ФРН пройшли парламентські вибори. Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.

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