Соціал-демократи ФРН здобули перемогу на виборах в Бундестаг, отримавши 25,7% голосів

Деталі

Згідно з даними ЦВК, другу за чисельністю фракцію в німецькому парламенті сформує блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС), за нього свої голоси віддали 24,1% виборців. Це історично найгірший результат консерваторів за всю історію.

Всього в Бундестаг нового, 20-го, скликання проходять шість політичних об’єднань: окрім СДПН і ХДС / ХСС, це “Зелені”, які посіли третє місце з 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) з 11,5% голосів, правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” з 10,3%, Ліва партія з 4,9%. Остання потрапляє в парламент лише завдяки тому, що отримала три прямих мандата у виборчих округах. Відповідно до Закону про вибори ФРН, в такому випадку партії надаються місця відповідно до отриманих нею другими голосами (за партійними списками).