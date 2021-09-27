Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов

Детали
Согласно данным ЦИК, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.
Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: кроме СДПГ и ХДС / ХСС, это “Зеленые”, которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5 % голосов, правопопулистская “Альтернатива для Германии” с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент только благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. В соответствии с Законом о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею другими голосами (по партийным спискам).
Контекст
26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы. Нынешняя кампания — самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига — новый федеральный канцлер и окончания эпохи, когда у власти находилась “фрау канцлерин” — Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.