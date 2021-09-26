Выборы в Германии: начали голосовать политики, среди них - кандидат в канцлеры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Первые ведущие политики в ФРГ уже отдали свои голоса на парламентских выборах, по итогам которых будет избран новый канцлер страны - вместо Ангелы Меркель, пишет УНН со ссылкой на Die Welt.
Детали
Сегодня, 26 сентября, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц поставил галочки в своем избирательном округе в Потсдаме.
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) также уже проголосовали.
Перед этим Франк-Вальтер Штайнмайер призвал всех граждан Германии, имеющих право голоса, голосовать на выборах в Бундестаг. "Каждый голос имеет значение, ваш голос имеет значение. Поэтому я прошу вас: проголосуйте сегодня!" - написал Штайнмайер в заявлении для Bild am Sonntag.
Франк-Вальтер Штайнмайер голосует
Олаф Шольц возле участка
Добавим
В Берлине два избирательных участка смогли открыться с задержкой. В результате образовалась очередь избирателей.
Так, избиратели на двух берлинских избирательных участках смогли добраться до кабин для голосования и проголосовать в воскресенье утром только после вмешательства пожарной службы - из-за проблем с электронной системой запирания дверей. "Нам пришлось вызвать пожарную бригаду, которая могла открыть здание аварийным ключем", - сказал председатель избирательной комиссии Александр Радебах.
Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.