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Вибори у Німеччині: почали голосувати політики, серед них - кандидат у канцлери

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Перші провідні політики у ФРН уже віддали свої голоси на парламентських виборах, за підсумками яких буде обрано нового канцлера країни - замість Ангели Меркель, пише УНН з посиланням на Die Welt.

Деталі

Сьогодні, 26 вересня, кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц поставив галочки в своєму виборчому окрузі в Потсдамі.

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (СДПН) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (ХСС) також вже проголосували.

Перед цим Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав всіх громадян Німеччини, які мають право голосу, голосувати на виборах в Бундестаг. "Кожен голос має значення, ваш голос має значення. Тому я прошу вас: проголосуйте сьогодні!" - написав Штайнмаєр у заяві для Bild am Sonntag.

Франк-Вальтер Штайнмаєр голосує

Олаф Шольц біля дільниці

Додамо

У Берліні дві виборчі дільниці змогли відкритися з затримкою. У результаті утворилася черга виборців.

Так, виборці на двох берлінських виборчих дільницях змогли дістатися до кабін для голосування і проголосувати в неділю вранці лише після втручання пожежної служби - через проблеми з електронною системою замикання дверей. "Нам довелося викликати пожежну бригаду, яка могла відкрити будівлю за допомогою аварійного ключа", - сказав голова виборчої комісії Александр Радебах.

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, в ФРН відбуваються парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.

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