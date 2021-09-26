Вибори у Німеччині: почали голосувати політики, серед них - кандидат у канцлери
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Перші провідні політики у ФРН уже віддали свої голоси на парламентських виборах, за підсумками яких буде обрано нового канцлера країни - замість Ангели Меркель, пише УНН з посиланням на Die Welt.
Деталі
Сьогодні, 26 вересня, кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц поставив галочки в своєму виборчому окрузі в Потсдамі.
Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (СДПН) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (ХСС) також вже проголосували.
Перед цим Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав всіх громадян Німеччини, які мають право голосу, голосувати на виборах в Бундестаг. "Кожен голос має значення, ваш голос має значення. Тому я прошу вас: проголосуйте сьогодні!" - написав Штайнмаєр у заяві для Bild am Sonntag.
Франк-Вальтер Штайнмаєр голосує
Олаф Шольц біля дільниці
Додамо
У Берліні дві виборчі дільниці змогли відкритися з затримкою. У результаті утворилася черга виборців.
Так, виборці на двох берлінських виборчих дільницях змогли дістатися до кабін для голосування і проголосувати в неділю вранці лише після втручання пожежної служби - через проблеми з електронною системою замикання дверей. "Нам довелося викликати пожежну бригаду, яка могла відкрити будівлю за допомогою аварійного ключа", - сказав голова виборчої комісії Александр Радебах.
Контекст
Сьогодні, 26 вересня, в ФРН відбуваються парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.