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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы

Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня, 26 сентября, в ФРГ пройдут парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера, пишет УНН.

Взаимоотношения немецких политических сил в мире, а также — с Украиной и Россией

Позиции основных политических сил Федеративной Республики Германия, касающиеся вопросов внешней политики и конкретно — отношений с Российской Федерацией и Украиной, имеют особое значение для нашего государства, учитывая значимость ФРГ и фигуры Ангелы Меркель в вопросе противодействия агрессии РФ, внимании к оккупации украинских территорий и евроатлантической интеграции страны.

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС)

Целью партий, согласно программе, будет “восстановление мирного порядка в Европе, который Россия нарушила, устроив противозаконную аннексию Крыма. Мы будем и дальше выступать за прекращение конфликта в Восточной Украине и за возвращение к легитимному международно-правовому статусу Крыма. До тех пор, пока российское правительство не готово к этому, санкции должны оставаться в силе”.

ХДС/ХСС обещает “действовать в отношении России конструктивно и решительно”. То, что Россия бросает вызов “нашим” ценностям, не должно снова привести к “серьезной военной угрозе для нас в Европе”. Российское правительство теперь уже открыто угрожает союзникам по НАТО, прибегает к кибератакам, дезинформации и пропаганде. В связи с этим ЕС и НАТО нужно “больше политического единства” и “способности к действенному сдерживанию и устойчивости”. В то же время партии настроены на диалог и сотрудничество с Россией по всем вопросам, “где существуют общие интересы: например, глобальная защита климата без участия России не будет эффективной, а экономическое сотрудничество служит общим интересам”.

“Союз-90/Зеленые”

Партия будет выступать против “раскола и антидемократических тенденций внутри Европейского союза”, а также противостоять “авторитарным устремлениям к гегемонии” таких государств, как Китай и Россия. “Евросоюз как крупнейший в мире внутренний рынок имеет существенное экономическое влияние. Этот рычаг воздействия мы будем использовать для того, чтобы глобальные процессы трансформации происходили справедливо, и для того, чтобы задавать высокие стандарты”.

Партия хочет поддерживать демократическое движение, усиливающееся в России и “инвестировать в культурный, политический и экономический обмен с ним”.

Россия “все больше превращается в авторитарное государство, чья внешняя политика проводится военными и гибридными средствами и все острее угрожает демократии, стабильности и миру в ЕС и всех соседних странах”. В связи с этим “Зеленые” хотят сохранять санкции против России и “при необходимости усиливать их. Мы требуем, чтобы российское правительство реализовало свою часть Минских соглашений”.

“Северный поток-2” должен быть остановлен. Газопровод “не способствует защите климата, заведомо нацелен против энергетической безопасности и геостратегических интересов Евросоюза, угрожает стабильности в Украине”. В то же время партия выступает за “конструктивный диалог по климату с Россией, но так, чтобы на каждом шаге была гарантирована защита прав человека”.

Социал-демократическая партия Германии

По мнению партии, страны-соседи Евросоюза испытывают растущее давление третьих стран как на юге, так и на востоке. ЕС должен противопоставить этому “концептуально новую европейскую внешнюю политику в отношении стран-соседей ЕС”.

В интересах Германии и Европы было бы “совместно с Россией продвинуться в решении вопросов общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями”. Но отношения Европы и России слишком часто подвергаются тяжким испытаниям: это и “аннексия Крыма в нарушение международного права”, и “поддержка сепаратистов в Восточной Украине”, и “кибератаки на немецкий Бундестаг”, и “использование в борьбе с политическими противниками боевого химического вещества „Новичок“, признанного международным сообществом недопустимым к применению”. Россия постоянно нарушает международное право. СДПГ тем не менее настроена (“при всей должной критике”) на диалог и сотрудничество. “Мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не против нее”.

Значимые контакты с гражданским обществом необходимо поддерживать. СДПГ выступает за упрощение визового режима для молодежного обмена. Она стремится к выработке “новой европейской восточной политики”, которая должна состоять в “едином, последовательном курсе Евросоюза по отношению к России”. Необходимая предпосылка — готовность к конструктивному диалогу со стороны самой России. “Это касается и того, что путь к мирному разрешению конфликта в Украине и последующее окончание санкционного режима лежит через выполнение Минских соглашений”.

Свободная демократическая Партия

СвДП стремится к “однозначной позиции в отношении России”. Принципы международного права, права человека и мирное устройство Европы “не могут быть предметом торга и дискуссий. Поэтому мы очень обеспокоены политикой, проводимой Российской Федерацией. Мы, свободные демократы, требуем немедленного прекращения насилия в Восточной Украине и противоправной аннексии Крыма”. Исходя из этого СвДП полностью поддерживает санкции ЕС.

“В случае дальнейшей эскалации военного конфликта в Украине ЕС должен будет усилить санкции”, чтобы восстановить мир. Ослабление санкций возможно только по выполнении Минских соглашений. За развитие России в сторону авторитаризма прямую ответственность несет президент Владимир Путин.

Трубопроводу “Северный поток-2” в программе СвДП посвящен отдельный обширный абзац: его ввод в эксплуатацию должен быть принят совместным решением ЕС. При этом следует учитывать интересы Украины. СвДП требует моратория на продолжение строительства, “пока российское руководство не обеспечит независимое полное расследование дела Навального, а ситуация с правами человека не улучшится”.

“Альтернатива для Германии”

У одной из наиболее скандальных немецкий партий позиция практически проста — политическая сила считает необходимым “сбалансированное сотрудничество как с США, так и с Россией”. Разрядка отношений с Россией является “необходимым условием стабильного мира в Европе. В интересах Германии и Европы включить Россию в общую систему коллективной безопасности”.

АдГ выступает за “отмену санкций ЕС и расширение экономических связей с Россией”. Газопровод “Северный поток-2” необходим, он должен быть достроен и введен в эксплуатацию.

“Левые”

Партия “Левых” не согласна с тем, что в стратегических концепциях НАТО и ЕС очерчен враждебный образ России и Китая. И в своих заявлениях политическая сила заходит весьма далеко — партия стремится к ликвидации блока НАТО, поскольку это — “реликт Холодной войны”. Необходима “политика разрядки в отношении России вместо дальнейшей эскалации, демонстрации военной силы и военных маневров у границ России”. НАТО необходимо заменить “системой коллективной безопасности с участием России, а целью сделать (всеобщее) разоружение”. Партия требует начать переговоры о германо-российском соглашении с целью “достичь и закрепить примирение и дружбу между Россией и Германией”.

Партия негативно оценивает экономические санкции, которые “больнее всего бьют по обычным людям”. Односторонние санкции США и ЕС, введенные против Ирана, Кубы, Сирии или России, представляют собой “нарушение международного права, которое все сильнее закручивает спираль эскалации”.

Важнейшая часть — после итогов выборов

Партии, которые попадут в Бундестаг, вступят в коалиционные переговоры, причем попасть в правительство теоретические шансы имеют все партии, за исключением правопопулистской “Альтернативы для Германии”, которая по-прежнему в немецкой политической системе играет роль неприкосновенной.

Одна из возможных будущих правительственных коалиций — социал-демократы (СДПГ), “зеленые” и левые. Меркель уже говорила, что лично она была бы однозначно против участия левых. Она критикует другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят. В целом и СДПГ, и “зеленые” говорили, что ряд требований левых для них неприемлемы. В их числе — выход из НАТО и немедленном прекращении участия во всех военных операциях.

Согласно конституции Германии , Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но только формально. Канцлер, покидает пост, официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва. В немецкой экспертной среде можно прочитать мнение, что переговоры, скорее всего, затянутся, Рождество и даже Новый год с высокой долей вероятности Германия встретит по канцлера Меркель.

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