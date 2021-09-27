В парламент Германии впервые войдет женщина-трансгендер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По предварительным результатам голосования на парламентских выборах в Германии, в Бундестаг впервые войдет женщина-трансгендер — Тесса Гансерер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Stern.
Детали
Тесса Гансерер — кандидат от партии "Зеленые" из Баварии, она набрала 22,6% голосов избирателей. По словам Гансерер, это "превосходный результат", который свидетельствует о толерантном обществе.
Гансерер стала членом регионального парламента Баварии в 2013 году, а в 2018 году она публично выступила в роли трансгендера.
Габриэль Нокс Кениг с федеральной ассоциации трансгендеров отметил, что это первый случай, когда трансгендер открыто представлен в списках избирателей в Германии.
Напомним
По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов.
Контекст
26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
В этом году заканчивается эпоха Ангелы Меркель, которая впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и не будет претендовать на должность федерального канцлера.