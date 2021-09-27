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2 марта, 17:42 • 118603 просмотра

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В парламент Германии впервые войдет женщина-трансгендер

В парламент Германии впервые войдет женщина-трансгендер

Киев  •  УНН

 • 42309 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. По предварительным результатам голосования на парламентских выборах в Германии, в Бундестаг впервые войдет женщина-трансгендер — Тесса Гансерер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Stern.

Детали

Тесса Гансерер — кандидат от партии "Зеленые" из Баварии, она набрала 22,6% голосов избирателей. По словам Гансерер, это "превосходный результат", который свидетельствует о толерантном обществе.

Гансерер стала членом регионального парламента Баварии в 2013 году, а в 2018 году она публично выступила в роли трансгендера.

Габриэль Нокс Кениг с федеральной ассоциации трансгендеров отметил, что это первый случай, когда трансгендер открыто представлен в списках избирателей в Германии.

Напомним

По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов.

Контекст

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

В этом году заканчивается эпоха Ангелы Меркель, которая впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и не будет претендовать на должность федерального канцлера.

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