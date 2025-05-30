Міжнародний день картоплі, День степу в Україні: що ще відзначають 30 травня
Київ • УНН
30 травня відзначають Міжнародний день картоплі, День степу в Україні, День обіймів кішки та День жіночої емансипації. Також православні вшановують пам’ять Ісаакія Сповідника.
Сьогодні, 30 травня, весь світ відзначає Міжнародний день картоплі - свято, встановлене ООН для вшанування важливої ролі цієї культури у забезпеченні продовольчої безпеки, боротьбі з бідністю та сталому розвитку сільського господарства, пише УНН.
Міжнародний день картоплі
Міжнародний день картоплі - доволі молоде свято, яке вперше у світі відзначили у 2024 році. Цей день офіційно був встановлений Організацією Об’єднаних Націй. Таким чином ООН закликала уряди, наукові установи та виробників звернути увагу на потенціал цієї культури в умовах кліматичних змін і зростання населення планети.
Метою започаткування цього Міжнародного дня картоплі є підкреслення ролі картоплі в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, покращенні харчування, боротьбі з бідністю.
Картопля є четвертим за обсягом виробництва продовольчим продуктом у світі після кукурудзи, рису та пшениці. Вона легко адаптуєтья до різних кліматичних умов, містить важливі поживні речовини та є основою раціону для сотень мільйонів людей.
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День степу в Україні
Щороку 30 травня в Україні відзначається День степу — ініціатива, присвячена збереженню і популяризації степових екосистем. Свято було започатковано у 2017 році за підсумками міжрегіонального наукового семінару "Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей".
Зокрема, це свято започаткували на честь святкування 90-річчя заснування заповідника "Кам’яні могили" — одного з найвідоміших символів охорони степових ландшафтів в Україні.
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Міжнародний день обіймів вашої кішки
Також в цей день весь світ відзначає Міжнародний день обіймів вашої кішки - неофіційне, але популярне свято серед власників котів, яке стало чудовою нагодою ще раз нагадати про важливість турботи, любові та емоційного зв’язку між людьми й домашніми улюбленцями.
В цей день шанувальники пухнастиків по всьому світу діляться фотографіями зі своїми котами. День заохочує відповідальне ставлення до тварин і популяризує ідею адопції котів із притулків.
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День жіночої емансипації
30 травня в низці європейських країн відзначають День жіночої емансипації - символічне свято, присвячене боротьбі жінок за рівноправність і вшануванню історичних подій, які стали віхами на шляху до гендерної справедливості.
Існує дві основні версії походження цієї дати. За однією з них, свято встановлене на згадку про страчену 30 травня 1431 року Жанну д’Арк - французьку героїню, яка очолила боротьбу проти англійського панування під час Столітньої війни. Вона стала символом жіночої мужності, сили та самопожертви.
Хоча День емансипації не є офіційним святом у більшості країн, його відзначають активісти, правозахисники та всі, хто підтримує боротьбу за права жінок, гендерну рівність та визнання внеску жінок в історію.
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Вшанування памʼяті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського
Православна церква в цей день вшановує пам’ять преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського.
Святий Ісаакій жив у IV столітті в Сирії, де вів усамітнений і суворий аскетичний спосіб життя. Пізніше він переселився до Константинополя, де заснував монастир, що згодом отримав назву Далматського — на честь його наступника, ігумена Далмата.
Преподобний Ісаакій відомий не лише як подвижник, а й як захисник православної віри. Він відкрито виступав проти аріанства — єресі, що заперечувала божественність Ісуса Христа. За це його переслідували, однак після падіння аріанського імператора Валента був звільнений і продовжив духовне служіння.
Іменини в цей день відзначають Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.
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