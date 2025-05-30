Міжнародний день картоплі, День степу в Україні: що ще відзначають 30 травня

Сьогодні, 30 травня, весь світ відзначає Міжнародний день картоплі - свято, встановлене ООН для вшанування важливої ролі цієї культури у забезпеченні продовольчої безпеки, боротьбі з бідністю та сталому розвитку сільського господарства, пише УНН.

Міжнародний день картоплі

Міжнародний день картоплі - доволі молоде свято, яке вперше у світі відзначили у 2024 році. Цей день офіційно був встановлений Організацією Об’єднаних Націй. Таким чином ООН закликала уряди, наукові установи та виробників звернути увагу на потенціал цієї культури в умовах кліматичних змін і зростання населення планети.

Метою започаткування цього Міжнародного дня картоплі є підкреслення ролі картоплі в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, покращенні харчування, боротьбі з бідністю.

Картопля є четвертим за обсягом виробництва продовольчим продуктом у світі після кукурудзи, рису та пшениці. Вона легко адаптуєтья до різних кліматичних умов, містить важливі поживні речовини та є основою раціону для сотень мільйонів людей.

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День степу в Україні

Щороку 30 травня в Україні відзначається День степу — ініціатива, присвячена збереженню і популяризації степових екосистем. Свято було започатковано у 2017 році за підсумками міжрегіонального наукового семінару "Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей".

Зокрема, це свято започаткували на честь святкування 90-річчя заснування заповідника "Кам’яні могили" — одного з найвідоміших символів охорони степових ландшафтів в Україні.

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Міжнародний день обіймів вашої кішки

Також в цей день весь світ відзначає Міжнародний день обіймів вашої кішки - неофіційне, але популярне свято серед власників котів, яке стало чудовою нагодою ще раз нагадати про важливість турботи, любові та емоційного зв’язку між людьми й домашніми улюбленцями.

В цей день шанувальники пухнастиків по всьому світу діляться фотографіями зі своїми котами. День заохочує відповідальне ставлення до тварин і популяризує ідею адопції котів із притулків.

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День жіночої емансипації

30 травня в низці європейських країн відзначають День жіночої емансипації - символічне свято, присвячене боротьбі жінок за рівноправність і вшануванню історичних подій, які стали віхами на шляху до гендерної справедливості.

Існує дві основні версії походження цієї дати. За однією з них, свято встановлене на згадку про страчену 30 травня 1431 року Жанну д’Арк - французьку героїню, яка очолила боротьбу проти англійського панування під час Столітньої війни. Вона стала символом жіночої мужності, сили та самопожертви.

Хоча День емансипації не є офіційним святом у більшості країн, його відзначають активісти, правозахисники та всі, хто підтримує боротьбу за права жінок, гендерну рівність та визнання внеску жінок в історію.

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Вшанування памʼяті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського

Православна церква в цей день вшановує пам’ять преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського.

Святий Ісаакій жив у IV столітті в Сирії, де вів усамітнений і суворий аскетичний спосіб життя. Пізніше він переселився до Константинополя, де заснував монастир, що згодом отримав назву Далматського — на честь його наступника, ігумена Далмата.

Преподобний Ісаакій відомий не лише як подвижник, а й як захисник православної віри. Він відкрито виступав проти аріанства — єресі, що заперечувала божественність Ісуса Христа. За це його переслідували, однак після падіння аріанського імператора Валента був звільнений і продовжив духовне служіння.

Іменини в цей день відзначають Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

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