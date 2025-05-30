Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

Каждый год планета генерирует миллионы тонн электронных отходов, из которых перерабатывается лишь пятая часть. Остальное остается на свалках с ценными металлами на миллиарды долларов. По прогнозам, уже в 2030 году объем e-waste достигнет 82 млн тонн. Украина – не исключение: несмотря на политическую волю к реформам и активность эко-сознательного бизнеса, уровень переработки здесь остается крайне низким. Ситуацию усложняет "серый" рынок, блокирующий прозрачную систему утилизации и углубляющий экологический кризис, пишет УНН.

Мир тонет в электроотходах: ежегодно − плюс 2,6 млн тонн и минус 91 млрд долларов

Задумывались ли вы, куда исчезают ваши старые приборы и гаджеты после завершения эксплуатации? По данным The Global E-waste Monitor 2024, по состоянию на 2022 год в мире было сгенерировано рекордные 62 миллиона тонн электронных отходов − в среднем 7,8 кг на человека. Это на 82% больше, чем в 2010 году. Учитывая ежегодный рост на 2,6 млн тонн, специалисты прогнозируют, что в 2024 году объем e-waste превысил 67 млн тонн, а к 2030 году достигнет 82 миллионов.

В 2022 году лишь 22,3% электроотходов было переработано − это 14 миллионов тонн из 62. В то же время в общем объеме e-waste содержалось: 31 млн тонн металлов, 17 млн тонн пластика и 14 млн тонн других материалов. Совокупная стоимость утилизированных материалов могла бы достичь 91 миллиарда долларов, из которых 19 млрд − это медь, 16 млрд − железо, 15 млрд − золото. Однако большинство этих ресурсов потеряно, ведь они не были собраны или переработаны должным образом.

"Отчет The Global E-waste Monitor показывает, что мы ежегодно теряем 91 миллиард долларов США в виде ценных металлов из-за недостаточной переработки электронных отходов. Мы должны воспользоваться экономическими и экологическими преимуществами надлежащего управления электронными отходами, иначе цифровые амбиции будущих поколений окажутся под серьезной угрозой", − заявила руководитель подразделения по вопросам окружающей среды и телекоммуникаций в чрезвычайных ситуациях Бюро развития электросвязи МСЭ (ITU) Ванесса Грей.

Украина на распутье: e-waste как вызов и шанс

По оценкам Министерства защиты окружающей среды Украины, ежегодно в Украине образуется 300–350 тысяч тонн электронных отходов, однако уровень их переработки остается крайне низким.

Актуальной статистики наше государство не обобщает, но данные ученых от 2019 года свидетельствуют о среднем уровне сбора e-waste в странах СНГ (включительно с Украиной) на уровне лишь ≈ 3,2%. Для сравнения: в Европе этот показатель − 42,8%, в Азии − значительно ниже, несмотря на то, что там генерируется около 50% мировых электроотходов, в Африке — менее 1%.

Система управления электронными отходами в Украине имеет потенциал, но сталкивается с многочисленными вызовами. Сильными сторонами эксперты называют политическую волю к реформам, наличие экологически сознательного и ответственного бизнеса и общественных инициатив, а также стратегические документы и планы. Украина имеет выгодное расположение, заинтересованные стороны и определенную инфраструктурную базу. В то же время система страдает от отсутствия полноценного законодательства, недейственного контроля, отсутствия механизмов расширенной ответственности производителей, низкой информированности населения, слабой инфраструктуры и "серого" рынка. Несмотря на это, растущий мировой спрос на переработку e-waste, потенциальная инвестиционная привлекательность и возможность создания новых рабочих мест открывают шансы для развития.

"Серый" рынок: препятствие для реформ и угроза окружающей среде

Отдельный вызов для Украины − "серый" рынок электроники. Распространение нелегально ввезенных или неконтролируемо реализованных электронных устройств приводит к серьезным системным проблемам. Такая техника, как правило, не имеет официальной гарантии, не включена в национальные системы учета и не сопровождается обязательствами по утилизации после завершения срока эксплуатации.

В результате значительная доля подержанной техники попадает на стихийные свалки или демонтируется в опасных условиях, что вредит окружающей среде и здоровью людей. Кроме того, "серая" электроника снижает экономическую целесообразность внедрения официальных систем переработки, ведь ее объемы сложно учесть при планировании инфраструктуры сбора и утилизации.

Эксперты также подчеркивают, что надлежащая утилизация и переработка электронных отходов помогает уменьшить риски, связанные с "серым" рынком, включая продажу подделок и несанкционированное повторное использование.

Надлежащее обращение с отходами и их переработка могут снизить риск продажи на "сером" рынке, появления подделок и несанкционированного повторного использования – заявляют в компании Boston Consulting Group.

Напомним

Проблема "серого" рынка техники в Украине актуальна давно. Такие сети как "Ябко", Yabluka и Stylus, а также ряд других мелких игроков регулярно привлекают внимание правоохранителей и контролирующих органов. В целом же практика торговли контрафактной техникой длится не один десяток лет.

В последние годы негативные тенденции лишь усугубилась. По некоторым данным, только гаджетов Apple в Украину ежедневно контрабандой ввозится более 5 тысяч.

Далее большинство этой техники реализуется в торговых точках без соблюдения правил кассовых расчетов и без уплаты соответствующих налогов.

Так, в октябре 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики обсудил пути детенизации рынка электроники. На заседании присутствовали представители ТМ "Ябко" – Николай Кахнич и Виталий Турковец. Они заявили о необходимости "дорожной карты" для соблюдения правил и жаловались на отсутствие сотрудничества с официальным дистрибьютором Apple в Украине – ООО ПИИ "АСБИС-Украина". При этом фактически признали, что работали с нарушениями – в частности, продавали нелегально ввезенную технику и уклонялись от уплаты налогов.

В конце марта 2025 года Государственная налоговая служба Украины сообщила об разоблачении схем уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Как отметил глава ГНС Руслан Кравченко, в частности было выявлено использование схемы "дробления бизнеса".

Юристы объясняют, что подобные компании часто оформляют работников как ФЛП, чтобы избежать уплаты социальных взносов и налогов. Формально это подается как сотрудничество с независимыми подрядчиками, однако фактически работники выполняют штатные функции. О злоупотреблениях могут свидетельствовать такие признаки, как регулярные фиксированные выплаты, однотипные бессодержательные договоры, отсутствие документального подтверждения "консультационных услуг", а также случаи, когда одно и то же лицо является одновременно ФЛП и наемным работником той же компании.

Эти примеры иллюстрируют масштаб проблемы: пока рынок насыщен несертифицированной техникой без гарантий, контроля и обязательств по ее утилизации, создание прозрачной системы управления электронными отходами остается под угрозой.