"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

"Playing God" с оригинальным саундтреком от Nube получил право на участие в борьбе за премию "Оскар" после победы на фестивале Animayo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Победа на фестивале Animayo предоставляет фильму возможность быть рассмотренным Американской киноакадемией для номинации на "Оскар" в соответствующей категории.

"Playing God" – короткометражный анимационный фильм, который получил признание за свою уникальную визуальную стилистику и оригинальное музыкальное сопровождение от композитора Nube.

Фестиваль Animayo, который проходит ежегодно, является одним из немногих, которые имеют аккредитацию Американской киноакадемии, что позволяет его победителям претендовать на "Оскар".

Дополнительно

Композитор Nube известен своим новаторским подходом к созданию музыки для анимационных фильмов, сочетая традиционные инструменты с электронными элементами. Его работа над "Playing God" была высоко оценена критиками и зрителями за глубину эмоционального воздействия и инновационность.

Справка

Animayo – международный фестиваль анимации, визуальных эффектов и видеоигр, который ежегодно проходит в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания. Фестиваль является официально аккредитованным для квалификации на премию "Оскар" в категории короткометражной анимации.

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