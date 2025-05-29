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"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

Київ • УНН

 • 3250 перегляди

Короткометражний анімаційний фільм "Playing God" отримав право на участь у номінації на "Оскар" після перемоги на фестивалі Animayo. Музику до фільму написав композитор Nube.

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

"Playing God" з оригінальним саундтреком від Nube здобув право на участь у боротьбі за премію "Оскар" після перемоги на фестивалі Animayo. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Перемога на фестивалі Animayo надає фільму можливість бути розглянутим Американською кіноакадемією для номінації на "Оскар" у відповідній категорії.

"Playing God" – короткометражний анімаційний фільм, який отримав визнання за свою унікальну візуальну стилістику та оригінальний музичний супровід від композитора Nube.

Фестиваль Animayo, який відбувається щороку, є одним із небагатьох, що мають акредитацію Американської кіноакадемії, що дозволяє його переможцям претендувати на "Оскар".

Додатково

Композитор Nube відомий своїм новаторським підходом до створення музики для анімаційних фільмів, поєднуючи традиційні інструменти з електронними елементами. Його робота над "Playing God" була високо оцінена критиками та глядачами за глибину емоційного впливу та інноваційність.

Довідка

Animayo – міжнародний фестиваль анімації, візуальних ефектів та відеоігор, який щороку проходить у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія. Фестиваль є офіційно акредитованим для кваліфікації на премію "Оскар" у категорії короткометражної анімації.

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців27.05.25, 11:52 • 114025 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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