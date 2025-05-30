Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

В Сумской области по состоянию на утро 30 мая ситуация остается сложной, но контролируемой. В некоторых районах продолжаются вражеские наступательные действия, ВСУ отбивают атаки россиян, есть определенная "серая зона", в которой ведутся наиболее активные боевые действия, проводится эвакуация местных жителей. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в пятницу, передает корреспондентка УНН.

Детали

"По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная. В то же время коммуникация с военным командованием есть 24/7, есть понимание ситуации, принятие мер безопасности и эвакуационных мероприятий, поэтому ситуация остается контролируемой", - сказал глава ОВА.

"Серая зона"

На вопрос о количестве оккупированных россиянами населенных пунктов Григоров не дал четкого ответа.

"Сейчас такой информации нет, поскольку линия фронта гибкая, как и успехи ВСУ. Есть определенная серая зона, в которой ведутся наиболее активные боевые действия", - отметил он.

Эвакуация

По информации главы ОВА, сейчас в Сумской области подлежат эвакуации 202 населенных пункта.

"Это 18 территориальных прифронтовых общин в четырех районах. Эвакуация проходит у нас очень активно. Проведение ее продолжается активно, проводится за счет полиции, ГСЧС, волонтерского движения, общественных организаций, органов государственной власти. За неделю - более 500 человек. Эвакуация наиболее активно проводится в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах. За минувшие сутки было эвакуировано 51 человек", - отметил Григоров.

Сейчас зона принудительной эвакуации не расширяется.

По словам Григорова, были случаи, когда местные жители не хотят покидать дома и выезжать из зоны наступления. Граждане пишут отказы от эвакуации.

Глава ОВА также подчеркнул, что враг бьет по гражданской инфраструктуре, объектам промышленности.

В преддверии последних звонков и выпускных вечеров Сумская военная администрация не согласовывает такие мероприятия с учетом событий и угрозы жизни. По его словам, местные жители относятся с пониманием и соблюдают меры безопасности.

Напомним

По состоянию на 29 мая на Сумщине продолжались бои возле Хотинской и Юнаковской общин, россияне пытаются проникнуть в села. Власти призывают к эвакуации.