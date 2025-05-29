Ситуація на Сумщині: бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, противник діє малими групами

Оперативна обстановка на Сумщині залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Голова Сумської обласної військової адміністрації запевнив, що щодня перебуває на зв’язку з військовими, силовими структурами, рятувальниками та із громадами.

Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися - повідомив Григоров.

За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – "десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій".

Григоров запевнив, щоб посилити захист громадян і територій, спільно з військовими ми реалізуємо комплекс заходів для ефективної протидії ворогу.

Разом із тим, мешканців прикордонних територій закликаю не зволікати з евакуацією. Це непросте рішення, але життя – найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою. За останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини - резюмував голова Сумської ОВА.

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