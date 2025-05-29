ЦПД РНБО: рф атакує на Сумщині та Харківщині, нарощуючи інтенсивність, "війна далі" - їх ключовий наратив

Російські війська атакують на Сумщині та Харківщині, нарощуючи інтенсивність, на сході - постійні атаки, їх ключовий наратив - війна далі, повідомив у четвер керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

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"росіяни атакують штурмовими групами на Сумщині, на Харківщині, дещо нарощують інтенсивність. На Сході постійні атаки. В їх інформаційному полі ключовий наратив - війна далі", - написав Коваленко.

Зі слів керівника ЦПД РНБО, "паралельно з нарощуванням ВПК їх інфополе демонструє, що наміру припинити війну вони не мають". "Це ключові маркери, окрім подій на фронті", - зазначив він.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.

У ДПСУ заявляли, що рф зберігає достатньо сил, щоб здійснювати дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України.