росія зберігає достатньо сил біля кордону для спроби атаки - ДПСУ
Київ • УНН
росія зберігає потенціал для дій біля кордону України, повідомив речник ДПСУ. Ворог накопичував сили після спроб витіснити СОУ з Курщини.
рф зберігає достатньо сил, щоб здійснювати дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.
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"Ворог дійсно має таку велику кількість сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах курської області, зокрема, і свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли росія намагалася і пробувала витіснити СОУ, які вели свою операцію в межах курщини. Тому ворог і продовжує їх тримати", - зазначив Демченко.
Бачимо періодично певні зміни кількості і ворожих військовослужбовців, і техніки на тому відтинку. Але знову ж таки, у ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.