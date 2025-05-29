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росія зберігає достатньо сил біля кордону для спроби атаки - ДПСУ

Київ • УНН

 • 472 перегляди

росія зберігає потенціал для дій біля кордону України, повідомив речник ДПСУ. Ворог накопичував сили після спроб витіснити СОУ з Курщини.

росія зберігає достатньо сил біля кордону для спроби атаки - ДПСУ

рф зберігає достатньо сил, щоб здійснювати дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Деталі 

"Ворог дійсно має таку велику кількість сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах курської області, зокрема, і свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли росія намагалася і пробувала витіснити СОУ, які вели свою операцію в межах курщини. Тому ворог і продовжує їх тримати", - зазначив Демченко.

Бачимо періодично певні зміни кількості і ворожих військовослужбовців, і техніки на тому відтинку. Але знову ж таки, у ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України

- сказав Демченко.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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