россия сохраняет достаточно сил у границы для попытки атаки - ГПСУ

рф сохраняет достаточно сил, чтобы осуществлять действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

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"У врага действительно есть такое большое количество сил и средств и по личному составу, и по технике в пределах курской области, в частности, и в свое время накопление началось еще с того момента, когда россия пыталась и пробовала вытеснить СОУ, которые вели свою операцию в пределах курщины. Поэтому враг и продолжает их держать", - отметил Демченко.

Видим периодически определенные изменения количества и вражеских военнослужащих, и техники на том отрезке. Но опять же, у врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действия и по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины - сказал Демченко.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операции Сил обороны.