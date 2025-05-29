россия сохраняет достаточно сил у границы для попытки атаки - ГПСУ
Киев • УНН
Россия сохраняет потенциал для действий у границы Украины, сообщил спикер ГПСУ. Враг накапливал силы после попыток вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.
рф сохраняет достаточно сил, чтобы осуществлять действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Детали
"У врага действительно есть такое большое количество сил и средств и по личному составу, и по технике в пределах курской области, в частности, и в свое время накопление началось еще с того момента, когда россия пыталась и пробовала вытеснить СОУ, которые вели свою операцию в пределах курщины. Поэтому враг и продолжает их держать", - отметил Демченко.
Видим периодически определенные изменения количества и вражеских военнослужащих, и техники на том отрезке. Но опять же, у врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действия и по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операции Сил обороны.