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ЦПД СНБО: рф атакует в Сумской и Харьковской областях, наращивая интенсивность, "война дальше" - их ключевой нарратив

Киев • УНН

 • 688 просмотра

россияне атакуют штурмовыми группами в Сумской и Харьковской областях, наращивая интенсивность. Их инфополе демонстрирует отсутствие намерения прекращать войну.

ЦПД СНБО: рф атакует в Сумской и Харьковской областях, наращивая интенсивность, "война дальше" - их ключевой нарратив

Российские войска атакуют в Сумской и Харьковской областях, наращивая интенсивность, на востоке - постоянные атаки, их ключевой нарратив - война дальше, сообщил в четверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне атакуют штурмовыми группами в Сумской области, в Харьковской области, несколько наращивают интенсивность. На Востоке постоянные атаки. В их информационном поле ключевой нарратив - война дальше", - написал Коваленко. 

По словам руководителя ЦПД СНБО, "параллельно с наращиванием ВПК их инфополе демонстрирует, что намерения прекратить войну у них нет". "Это ключевые маркеры, кроме событий на фронте", - отметил он.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операций Сил обороны.

В ГПСУ заявляли, что рф сохраняет достаточно сил, чтобы осуществлять действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины.

Юлия Шрамко

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