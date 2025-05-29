Ситуация в Сумской области: боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, противник действует малыми группами

Оперативная обстановка в Сумской области остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Председатель Сумской областной военной администрации заверил, что ежедневно находится на связи с военными, силовыми структурами, спасателями и с громадами.

По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться - сообщил Григоров.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – "где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй".

Григоров заверил, чтобы усилить защиту граждан и территорий, совместно с военными мы реализуем комплекс мер для эффективного противодействия врагу.

Вместе с тем, жителей приграничных территорий призываю не медлить с эвакуацией. Это непростое решение, но жизнь – наивысшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой. За последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины - резюмировал председатель Сумской ОВА.

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