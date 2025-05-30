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Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

Київ • УНН

 • 10209 перегляди

На Сумщині тривають ворожі наступи, ЗСУ відбивають атаки. Евакуюють людей з 18 прифронтових громад у чотирьох районах, за тиждень вивезли понад 500 осіб.

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

У Сумській області станом на ранок 30 травня ситуація залишається складною, але контрольованою. У деяких районах тривають ворожі наступальні дії, ЗСУ відбивають атаки росіян, є певна "сіра зона", у якій ведуться найбільш активні бойові дії, проводиться евакуація місцевих жителів. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у п'ятницю, передає кореспондентка УНН.

Деталі

"Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна. Водночас комунікація з військовим командуванням є 24/7, є розуміння ситуації, вжиття безпекових та евакуаційних заходів, тому ситуація лишається контрольованою", - сказав голова ОВА.

"Сіра зона"

На запитання про кількість окупованих росіянами населених пунктів Григоров не дав чіткої відповіді.

"Наразі такої інформації немає, оскільки лінія фронту гнучка, як і успіхи ЗСУ. Є певна сіра зона, у якій ведуться найбільш активні бойові дії", - зауважив він.

Евакуація

За інформацією голови ОВА, наразі на Сумщині підлягає евакуації 202 населених пункти.

"Це 18 територіальних прифронтових громад у чотирьох районах. Евакуація проходить у нас дуже активно. Проведення її триває активно, проводиться за рахунок поліції, ДСНС, волонтерського руху, громадських організацій, органів державної влади. За тиждень - понад 500 людей. Евакуація найбільш активно проводиться у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. За минулу добу було евакуйовано 51 особу", - зазначив Григоров.

Наразі зона примусової евакуації не розширюється.

Зі слів Григорова, були випадки, коли місцеві жителі не хочуть покидати домівки та виїжджати з зони наступу. Громадяни пишуть відмови від евакуації.

Голова ОВА також наголосив, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі, об’єктах промисловості.

Напередодні останніх дзвоників та випускних вечори Сумська військова адміністрація не погоджує такі заходи з урахуванням подій та загрозу життю. З його слів, місцеві жителі ставляться з розумінням та дотримуються безпекових заходів.

Нагадаємо

Станом на 29 травня на Сумщині тривали бої біля Хотінської та Юнаківської громад, росіяни намагаються проникнути в села. Влада закликає до евакуації.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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