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США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

Киев • УНН

 • 392 просмотра

США могут прекратить переговоры, если Россия продолжит войну. Вашингтон подчеркивает, что текущее мирное соглашение является лучшим для РФ, и Путин должен его одобрить.

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность выхода из переговоров по установлению мира в Украине в случае принятия россией "неправильного решения продолжать катастрофическую войну". Об этом во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если россия продолжит войну в Украине, переговорные усилия со стороны Вашингтона могут быть прекращены.

Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата

- сказал американский дипломат.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп четко обозначил желание Вашингтона сотрудничать с россией, в частности над мирной инициативой, ведь предложенное сейчас соглашение является наилучшим возможным результатом для рф, и российский диктатор путин должен ее одобрить.

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа о важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией по миру в Украине.

На днях министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.

Присоединятся ли США к новому этапу переговоров Украины и россии в Стамбуле? В Белом доме ответили29.05.25, 22:02 • 1124 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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