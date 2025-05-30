США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

Сполучені Штати Америки розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну". Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє УНН.

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За його словами, якщо росія продовжить війну в Україні, переговорні зусилля зі сторони Вашингтона можуть бути припинені.

Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату - сказав американський дипломат.

Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп чітко окреслив бажання Вашингтона співпрацювати з росією, зокрема над мирною ініціативою, адже запропонована зараз угода є найкращим можливим результатом для рф, і російський диктатор путін повинен її схвалити.

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стівена Віткоффа про важливість присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

Днями міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ.

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