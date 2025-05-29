Чи долучаться США до нового етапу переговорів України та рф у Стамбулі? У Білому домі відповіли

У Білому домі поки не підтверджують, чи долучаться представники США до нового етапу перемовин між Україною та рф у Стамбулі, заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу, передає УНН.

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Лівітт каже, що адміністрація США сподівається, що росія та Україна проведуть прямі переговори у Стамбулі наступного тижня.

Наразі речниця Білого дому не може підтвердити, чи братимуть участь США.

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росія запропонувала провести новий раунд переговорів з Україною 2 червня. Під час першого раунду російську делегацію очолював помічник президента володимир мединський.

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Як повідомляв УНН, міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ.