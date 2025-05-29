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Чи долучаться США до нового етапу переговорів України та рф у Стамбулі? У Білому домі відповіли

Київ • УНН

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Речниця Білого дому повідомила, що США сподіваються на переговори між Україною та росією в Стамбулі. Питання участі американської сторони залишається відкритим.

Чи долучаться США до нового етапу переговорів України та рф у Стамбулі? У Білому домі відповіли

У Білому домі поки не підтверджують, чи долучаться представники США до нового етапу перемовин між Україною та рф у Стамбулі, заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу, передає УНН.

Деталі

Лівітт каже, що адміністрація США сподівається, що росія та Україна проведуть прямі переговори у Стамбулі наступного тижня.

Наразі речниця Білого дому не може підтвердити, чи братимуть участь США.

Додамо

росія запропонувала провести новий раунд переговорів з Україною 2 червня. Під час першого раунду російську делегацію очолював помічник президента володимир мединський.

рф не передала обіцяний меморандум: черговий російський обман і ще одна причина для санкцій - Зеленський29.05.25, 19:40 • 1650 переглядiв

Як повідомляв УНН, міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ. 

Антоніна Туманова

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