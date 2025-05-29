рф не передала обіцяний меморандум: черговий російський обман і ще одна причина для санкцій - Зеленський
Київ • УНН
росія не надала обіцяний меморандум, незважаючи на обіцянки США, Туреччині та іншим. Зеленський назвав це черговим обманом, закликавши до посилення санкцій.
росія знову обдурила міжнародних партнерів, не передавши обіцяний меморандум навіть після численних обіцянок Сполученим Штатам та іншим країнам. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.
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Президент зазначив, що сьогодні відбулась нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. На цьому тижні, за словами Зеленського, готуються й інші зустрічі із колегами. Також були сьогодні розмови з американськими та європейськими партнерами, зазначає Президент Зеленський.
Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на москву словом, а не тиском. Слова з москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли й начебто понад тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині
Зеленський підкреслив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне і перш за все – обіцянка була надана США, безпосередньо Трампу.
Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на росію
росія не ділиться своїм меморандумом, бо він містить ультиматуми - Тихий29.05.25, 18:27 • 1046 переглядiв