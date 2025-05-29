рф не передала обіцяний меморандум: черговий російський обман і ще одна причина для санкцій - Зеленський

росія знову обдурила міжнародних партнерів, не передавши обіцяний меморандум навіть після численних обіцянок Сполученим Штатам та іншим країнам. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що сьогодні відбулась нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. На цьому тижні, за словами Зеленського, готуються й інші зустрічі із колегами. Також були сьогодні розмови з американськими та європейськими партнерами, зазначає Президент Зеленський.

Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на москву словом, а не тиском. Слова з москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли й начебто понад тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині - ідеться у дописі.

Зеленський підкреслив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне і перш за все – обіцянка була надана США, безпосередньо Трампу.

Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на росію - додав Зеленський.

росія не ділиться своїм меморандумом, бо він містить ультиматуми - Тихий