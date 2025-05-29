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росія не ділиться своїм меморандумом, бо він містить ультиматуми - Тихий

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Україна чекає на російський документ про припинення вогню, але росіяни не поспішають ділитися ним. Ймовірно, він містить ультиматуми, що можуть зупинити мирний процес.

росія не ділиться своїм меморандумом, бо він містить ультиматуми - Тихий

Україна чекає на російську версію документа щодо припинення вогню, аби зробити наступний раунд переговорів більш ефективним. Водночас росіяни не поспішають ділитися нею через те, що скоріш за все вона сповнена ультиматумів та вимог. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий передає УНН.

Ну, є пояснення, чому вони утримуються від цього. Тому що, мабуть, єдиний спосіб пояснити це – вони бояться поділитися цим, бо відчувають, що документ чи щось таке там містить ультиматуми, якісь вимоги та щось, що, ймовірно, є різновидом ультиматумів. І вони розуміють, що цей документ потрібен не для просування мирного процесу, а для того, щоб зупинити мирний процес 

– зазначив Тихий.

Він підкреслив, що Україна своєю чергою поширює документ і не є перешкодою у переговорному процесі.

Саме російська сторона постійно висуває вимоги, умови, місця. Ми поділимося цим, ми не поділимося тим. Ми поділимося цим лише там, лише в цьому місці, лише в ту дату 

– додав речник.

На жаль, ми маємо справу з країною, яка порушує власні зобов’язання, тому що знову ж таки, це було домовлено, і росіяни самі казали, що поділяться документом, який буде основою для переговорів 

– підкреслив він.

Раніше УНН писав, що Україна досі не отримала від росії їхній варіант меморандуму про припинення вогню. російська сторона постійно змінювала терміни його передачі й врешті заявила, що передасть документ лише під час зустрічі, що не дає Україні змоги підготуватися до переговорного процесу.

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